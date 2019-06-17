南北韩和美国领导人会晤后的美北对话走向

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美国网络媒体AXIOS当地时间2日透露，美国国务院对北韩政策特别代表比根表示，希望“完全冻结（complete freeze）”北韩大规模杀伤性武器。这是美北领导人在板门店会晤中达成重启无核化工作协商协议前夕比根所作的发言，暗示美国“一揽子”立场出现变化，因此备受关注。

比根上月30日结束对韩国的访问后，在返程过程中再次提到了相关问题。他说，我们希望的是北韩完全冻结大规模杀伤性武器计划。在冻结与最终状态的概念下，讨论北韩放弃核武器的路线图。他还补充道，美国政府并未放弃完全无核化的目标。同时，比根也明确表示了对北韩制裁松绑或解除的立场，他说，在北韩实现无核化前，我们并不会松绑对北韩的制裁，工作小组将以其他方式对北韩核问题进行灵活处理。也就是说，即便北韩冻结大规模杀伤性武器，美国也不会解除对北韩制裁，但可进行人道主义援助和改善外交关系等其他让步。





美国总统特朗普上月30日与北韩国务委员会委员长金正恩会晤后表示，将在2至3周内成立工作小组展开谈判，比根将成为该小组的领头羊。比根6月19日在美国华府出席智库战略对话时，强调对北韩展现“灵活姿态”的必要性。因此，本次比根的发言可视为对“灵活姿态”的具体说明。这也表明，美国正在为即将重启的美北工作协商制定框架。在本次比根的发言中，最引人瞩目的是“冻结”这一表示，暗示将冻结大规模杀伤性武器定为“无核化”的突破口并采取相应措施，相当于美国在“一揽子大交易”中作出让步，折中了部分阶段性解决方案。但美国朝野对特朗普政府没有完全实现无核化，而是通过冻结大规模杀伤性武器消除弹道导弹对美国产生的直接威胁感到怀疑。

据悉，北韩已及时向美国通报了参加工作协商的代表人选。至此，特朗普与金正恩在板门店会晤中达成协议的工作协商准备全面展开。未来，北韩与美国协商的走向取决于美国所制定的框架发挥多大作用。首先，美国将无核化的首要目标松绑至“完全冻结”，这点虽值得肯定，但也并非易事。这是因为冻结的概念会有很大不同，最具代表性的便是“宁边+α”。由于美方在越南河内举行第二轮美北首脑会谈时提出宁边以外的核设施，因此该设施或成为讨论冻结问题的难点。不仅如此，双方对宁边核设施本身的价值也存在较大分歧。此外，北韩是否对比根提到的人道主义援助、人员交流和设立代表处等相应措施作出回应也是未知数。分析认为，这些议题不仅是老调重弹，也远不及北韩希望的松绑或解除制裁。