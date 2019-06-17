GFRIEDN发行全新EP《FEVER SEASON》回归歌坛

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女团GFRIEND于1日发行全新EP《FEVER SEASON》回归歌坛，并同步展开宣传活动。

新专辑主打歌《FEVER》将夜晚也不消退的炽热比喻为盛夏的“热带夜”现象，歌曲旋律轻快，GFRIEND也首次尝试了Moombahton节奏的曲风，为歌迷带来了全新的听觉感受。从出道起就一直为GFRIEND写歌的创作团队“OREO”此次依旧包揽《FEVER》的填词、作曲及编曲，让GFRIEND在有所创新的同时，又保持了团队一贯的风格。

与新专辑一同公开的主打歌MV也迎合了歌曲的主题，营造出十分炎热的氛围。成员们也通过音乐和表演，表达出希望能够在酷热中，找到滋润自己的理想对象的剧情。

新专辑除了主打歌《FEVER》及其伴奏音源之外，还收录了《Mr.Blue》《Smile》《Wish》《Paradise》《Hope》《FLOWER（韩文版）》等共8首歌曲。其中《Hope》是GFRIEND全体成员共同填词的作品，希望通过此曲对一直以来给予支持的歌迷表示感谢。

新专辑发行后，主打歌《FEVER》也立即展开音源榜“抢滩战”。同时，GFRIEND也开启了全新一轮的打歌活动。《FEVER》的练习室舞蹈视频也已公开，获赞无数。