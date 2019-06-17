



目前在全球市场，韩国动漫产业的产量比例超过30%，继日本与美国之后，已成为世界第三大动漫产业大国。韩国最具代表性的动漫节是首尔国际动漫节（英文简称：SICAF）与富川国际动漫节（BIAF）。





首尔国际动漫节始于1995年，由首尔市与首尔国际动漫节组委会共同主办，不仅是国内规模最大的动漫庆典，也是亚洲最大的动漫节和全球五大动漫节之一，今年已迎来第23个年头。





第23届首尔国际动漫节将于今年7月17-21日在国际会展中心（COEX）与COEX MegaBox影院举行。今年的动漫节以“创新性变化”为主题，在来自93个国家与地区的2500多部候选作品中，入选的103部作品进入竞赛单元，并在动漫节期间与观众见面。开幕作品是韩国3D动漫《红鞋》，该片讲述了穿上红鞋后大翻身的主人公与被诅咒成绿色小矮人的7个王子们一起探险的故事。首尔市预计今年首尔国际动漫节的观众人数有望超过17万人。今年首尔国际动漫节多了一个亮点，就是由虚拟偶像——以实时渲染技术打造的数码明星“APOKI”担任宣传大使。APOKI具有识别人脸的功能，将在电影节现场与观众拍照与接受采访。另外，今年首尔国际动漫节期间还将举行首尔动漫推介会、首尔想象产业论坛等活动。届时，迪士尼、优酷、奈飞等全球著名企业将参加首尔动漫推介会。





富川国际动漫节于1999年成立，是亚洲最具代表性的动漫节之一，也是受到奥斯卡奖认证的动漫节，今年已迎来第21届。富川国际动漫节由漫画展、研讨会、世界儿童漫画家大赛等多样的活动组成，今年将于10月18-22日在韩国漫画博物馆等地举行，去年有来自世界30个国家与地区的161部参展，今年奖金合计4600万韩元。