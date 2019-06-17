韩代表队获得国际足联U-20世界杯亚军 开启韩国足球新时代
2019-06-17
#明星档案 l 2019-07-09
生日：1993年8月18日
身高：163cm
职业：歌手/演员
学历：釜山惠花女子高中
出道：Apink专辑《Seven Springs of Apink》(2011）
郑恩地以绝佳唱功为人津津乐道。2011年，郑恩地通过试镜选拔，正式成为Apink成员之一出道，并担任团队主唱。2012年，郑恩地首次挑战演技，饰演tvN电视剧《请回答1997》，以精湛的演技将追星族女高中生的生活完美呈现，郑恩地一口标准的釜山方言也让大众发现了其另一可爱一面。
郑恩地在表演方面颇受瞩目后，也并未忽略演唱事业。不仅随Apink积极进行发片、开演唱会等音乐活动，也发行了多张个人专辑。与Apink团体音乐不同的是，郑恩地的个人音乐更多展现感性、抒情的风格，让人们看到了其在音乐方面的可塑性。
主要作品：
·个人唱片：
《Dream》（2016）
《空间》（2017）
《暳花》（2018）
·电视剧：
《请回答1997》（2012，出道影视作品）
《那年冬天风在吹》（2013）
《Trot恋人》（2014）
《无理的前进》（2015）
《Untouchable》（2017~2018）
·电影：
《0.0赫兹》（2019）
主要个人获奖经历：
第4届Melon音乐奖 最佳OST奖（《All For You》，2012）
第14届Mnet亚洲音乐大奖 最佳OST奖（《All For You》，2012）
第1届K-Drama Star Awards 最佳OST奖（《All For You》，2012）
第1届K-Drama Star Awards 新星奖（《请回答1997》，2012）
第49届百想艺术大赏 电视剧最佳新人女演员奖（《请回答1997》，2013）
SBS演技大赏 新人奖（《那年冬天，风在吹》，2013）
KBS演技大赏 人气奖（《Trot恋人》，2014）
第8届Melon音乐奖 抒情歌女歌手奖（《希望天空》，2016）
2019-06-17
2019-06-12
2019-06-10