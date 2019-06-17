



生日：1993年8月18日

身高：163cm

职业：歌手/演员

学历：釜山惠花女子高中

出道：Apink专辑《Seven Springs of Apink》(2011）





郑恩地以绝佳唱功为人津津乐道。2011年，郑恩地通过试镜选拔，正式成为Apink成员之一出道，并担任团队主唱。2012年，郑恩地首次挑战演技，饰演tvN电视剧《请回答1997》，以精湛的演技将追星族女高中生的生活完美呈现，郑恩地一口标准的釜山方言也让大众发现了其另一可爱一面。





郑恩地在表演方面颇受瞩目后，也并未忽略演唱事业。不仅随Apink积极进行发片、开演唱会等音乐活动，也发行了多张个人专辑。与Apink团体音乐不同的是，郑恩地的个人音乐更多展现感性、抒情的风格，让人们看到了其在音乐方面的可塑性。





主要作品：

·个人唱片：

《Dream》（2016）

《空间》（2017）

《暳花》（2018）

·电视剧：

《请回答1997》（2012，出道影视作品）

《那年冬天风在吹》（2013）

《Trot恋人》（2014）

《无理的前进》（2015）

《Untouchable》（2017~2018）

·电影：

《0.0赫兹》（2019）





主要个人获奖经历：

第4届Melon音乐奖 最佳OST奖（《All For You》，2012）

第14届Mnet亚洲音乐大奖 最佳OST奖（《All For You》，2012）

第1届K-Drama Star Awards 最佳OST奖（《All For You》，2012）

第1届K-Drama Star Awards 新星奖（《请回答1997》，2012）

第49届百想艺术大赏 电视剧最佳新人女演员奖（《请回答1997》，2013）

SBS演技大赏 新人奖（《那年冬天，风在吹》，2013）

KBS演技大赏 人气奖（《Trot恋人》，2014）

第8届Melon音乐奖 抒情歌女歌手奖（《希望天空》，2016）