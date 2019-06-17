最低工资委讨论明年度最低时薪

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韩国劳动界一度拒绝出席会议讨论明年度最低时薪，原因是经营界要求下调最低时薪引发劳动界的不满。劳动界希望将最低时薪上调至1万韩元，经营界则要求下调时薪，双方立场大相径庭，始终未能达成协议。





劳动界要求将最低时薪上调19.8%至1万韩元，而经营界则坚持下调4.2%至8000韩元，双方提出的金额相差2000韩元，同时又走在“涨薪”和“减薪”两个极端之上，协商面临困难。经营界主张，最近两年期间时薪上调幅度过大，导致经济陷入困境。最低时薪从2017年的6470韩元大幅上调至2018年的7530韩元，2019年再次上调至8350韩元，两年时间上调幅度达30%。而大幅上调最低时薪是文在寅在竞选总统时期发表的政见，他曾承诺在2020年以前将最低时薪上调至1万韩元。但经营界认为，大幅上调最低时薪给经济带来了负面影响，中小企业和小商店无法承担员工工资，纷纷倒闭。劳动界则对经营界要求下调最低时薪感到强烈不满，认为这是“无法令人理解的非正常行为”，并未考虑到物价上涨和经济增长情况。劳动界主张，这是对最低时薪劳动者的侮辱，是对最低时薪制度的否定。劳动界认为，企业一直榨取劳动者，利用最低时薪和长时间劳动提高竞争力，经营界必须改变这种不合时宜的做法。





经营界和劳动界各持己见，恐难顺利就最低时薪达成协议。一般认为，在最低工资委员会会议中，相较双方达成协议，以投票方式决定明年度最低时薪的可能性更大，也就是由公益委员提出折中案，然后进行投票表决。