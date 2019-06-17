驻韩美军：北韩“火星-15”型导弹可打击美国全域

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在北韩核威胁中，最危险的是其导弹能力，如果没有导弹，即使拥有核弹头也毫无用处。驻韩美军首次正式认定北韩2017年11月试射的“火星-15”洲际级弹道导弹具备打击美国全域的能力，这可以视作美军间接认定北韩为核拥有国。





北韩几十年来耗尽国力致力于开发大规模杀伤性武器，在与美国达成《日内瓦协议》后，也暗自继续开发活动。金日成、金正日和金正恩三代世袭，从未间断大规模杀伤性武器开发，北韩认为，开发武器是保障其体制的唯一方案。





导弹可分为巡航导弹和弹道导弹，二者的飞行方式不同。巡航导弹在大气层内飞行，可自动导航进行核战略攻击。弹道导弹大部分时间在大气层外飞行，接近目标时再进入大气层利用惯性制导打击目标。巡航导弹可以准确攻击目标，但相较弹道导弹，其飞行速度较慢，容易被拦截。弹道导弹因在大气层外飞行，较难以被对方拦截。弹道导弹按照射程可分为短程、准中程、中程和洲际弹道导弹。北韩民不聊生，居民忍饥挨饿，却完成了弹道导弹体系建设。其中，飞毛腿系列导弹是短程弹道导弹，射程最大为729公里。“北极星”和“芦洞”导弹为射程1000公里左右的准中程弹道导弹。射程3000公里左右的“火星-10”和“火星-11”则是中程弹道导弹。驻韩美军此次认定能够打击美国全域的“火星-15”是洲际级弹道导弹。此外，北韩还拥有从潜艇发射的潜射弹道导弹。





美国提出“CVID”概念旨在要求北韩完全消除大规模杀伤性武器。但是北韩无核化是指彻底废除这些弹道导弹和核弹头。驻韩美军正式评价北韩导弹能力可视为美国认定北韩为核拥有国。