明年度最低时薪定为8590韩元 上调2.87%

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2020年度最低时薪定为8590韩元，较今年上涨240韩元，这是政府反映人们对目前经济情况忧虑的结果。政府方面介绍称，近两年急剧上调最低时薪导致了一些副作用产生。鉴于此，政府决定调整最低时薪上调速度。最低工资委员会委员长朴俊植（音）对这次确定的明年度最低时薪予以积极评价称，这是积极考虑当前艰难经济形势的结果。经营界也对此表示欢迎，但劳动界提出强烈抗议。





明年度最低时薪同比涨幅为2.87%，创2010年（2.8%）来最低水平。这也是文在寅政府成立后，最低时薪涨幅首次跌破10%。由此，将无法实现文在寅竞选总统时“在2020年前将最低时薪上调至1万韩元”的承诺。劳动界原要求将明年度最低时薪上调19.8%至1万韩元，经营界要求下调4.2%至8000韩元。最低工资委员会经过长时间的争论，对劳动界和经营界的修正案进行表决，最终选定了经营界的方案。经营界以混乱的经济形势为由，要求下调最低时薪，主张急剧上调最低时薪导致人工成本大幅增加，给经营界带来压力，并最终导致经济不景气，弱势企业和小工商业者濒临破产。





今年第一季度，韩国经济环比负增长，政府下调今年度经济增长预期，且就业形势严重恶化。当然，急剧上调最低时薪并非导致目前局面的唯一原因，美中贸易战、半导体经济不景气等因素也产生了一定影响，但也不能否认过度上调最低时薪导致局面进一步恶化。





虽然最低工资委员会已表决通过经营界的最低时薪案，但明年度最低时薪尚未被最终敲定。最低工资委员会将把上述方案提交雇佣劳动部，由雇佣劳动部长官在8月5日前敲定并发布明年度最低时薪相关公告。而劳动界可在这24天时间里向劳动部长官提出意见。