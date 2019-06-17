ⓒ Getty Images Bank

近年来，韩国也发生多样的电信诈骗案，电信诈骗类型有增无减，如涉嫌犯罪案诈骗、刷卡消费诈骗、贷款诈骗、电子邮件中奖诈骗、虚构事故诈骗、聊天工具诈骗等等。





以刷卡消费诈骗为例，犯罪分子冒充银行、金融监督院等机构的工作人员发短信，以事主信用卡消费可能泄露个人信息为由，要求提供银行账号与密码。电子邮件中奖也是常见的电信诈骗，受害人收到中奖邮件，一旦与犯罪分子联系兑奖，犯罪分子就以缴纳所得税、转账手续费等各种理由要求受害人汇钱。有一段时期，韩国还流行绑架诈骗，犯罪分子打电话说绑架了子女，要求对方立即转账。最近还出现了聊天工具诈骗，在Kakaotalk等聊天工具，犯罪分子冒充朋友或家人，以“患重病、出车祸等紧急事情”为由，要求对方汇钱。





据金融监督院的调查，2018年，韩国的电信诈骗受害者日均有134人，人均诈骗额为910万韩元（约5万多人民币），2018年累计诈骗额达4440亿韩元。如果包括没有揭发或举报的电信诈骗行为，电信诈骗额会更多。





出人意料的是，调查结果显示，电信诈骗受害者中，2、30岁年龄段的女性居多。据专家分析，如今年轻女性的自我意识较强，有事自己做主，不喜欢跟长辈商量，这样的年轻人比较容易受骗。





虽然电信诈骗类型逐渐增多，手法也日益巧妙和复杂，但目前还没有破解之道。在韩国，新闻节目经常报道相关消息，如果遇到电信诈骗，也可以打1332、112、118等电话举报。为了防范电信诈骗，警方与金融监督院开设相关网站（phishing-keeper.fss.or.kr），介绍详细的电信诈骗手法与防范措施，供民众参考与借鉴。