聚焦美中汇率战对韩国的影响

© YONHAP News

美中之间冲突正在不断加剧。随着美国财政部8月5日将中国认定为汇率操纵国，这两个世界最大经济体之间的贸易争端正在升级为一场汇率战争，给全球经济蒙上了一层阴影。今天，我们邀请到了韩国美中经济研究所赵容灿（音译：조용찬）先生，与他共同聊一聊愈演愈烈的美中贸易争端。





去年7月，美国对中国商品征收高额关税，这场美中争霸的战争以贸易战的形式开始。随着美国对中国科技巨头华为实施制裁，贸易争端演变成一场高科技战争。现在，双方战争正扩散到汇率领域，美国将中国列为汇率操纵国。美国认为人民币兑美元汇率被过度低估。在认定中国为汇率操纵国之后，美国可能会要求中国将其货币升值20%至40%。在这种情况下，中国对美国的出口可能会再下降10%。美国总统特朗普希望在2020年连任前尽快结束与中国的贸易谈判，但中国停止购买美国农产品，以抗议特朗普威胁对中国产品征收新的关税。此外，中国人民币兑美元汇率在11年内跌至最低水平。作为回应，美国严厉警告北京，称中国为汇率操纵国。





美国8月2日宣布将对中国产品征收新的关税。8月5日，中国宣布相关公司已停止购买美国农作物。就在同一天，据说北京方面推动其货币贬值，人民币贬值到7元人民币兑换1美元。随后，美国立即认定中国为25年内的第一个汇率操纵国。美中贸易冲突恶化正在扰乱全球经济。





8月5日，世界两大经济体之间爆发了汇率战争，道琼斯工业平均指数下跌767点，跌幅2.9%，创下今年最大跌幅。亚洲股市和外汇市场也剧烈波动，外资有流出中国的迹象。尽管中国正在加强相关法规以防止人民币贬值，但如果当地经济继续下滑，中国将面临进一步贬值至1美元兑换7.5元人民币的压力。在最坏的情况下，人民币可能大幅贬值至7.9元人民币兑换1美元，以抵消美国对中国产品征收关税造成的损害。如果发生这种情况，大规模的资本外逃不仅可能发生在中国，也可能发生在其他亚洲国家。由中国货币危机引发的新兴经济体货币贬值可能一触即发。





纽约股市暴跌导致欧洲和亚洲股市下跌。韩国KOSPI指数和科斯达克指数均在8月5日出现暴跌，这迫使韩国科斯达克市场出现熔断持续5分钟，这是3年多来的首次熔断。熔断是一种临时限制交易的措施。人民币贬值将增强中国出口商在全球市场上的价格优势，这可能打破华盛顿的贸易壁垒，但人民币进一步贬值可能会引发外资流出中国。因此，中国金融当局可能会在适当时间调整汇率政策。然而，就目前而言，中国的举动将推动美国加大对北京施压力度。美中之间的汇率战争可能会蔓延到全世界。





特朗普政府将其贸易伙伴的货币贬值视为对华盛顿贸易保护主义和“美国第一”政策的抗议，而非经济基本面或金融政策不同所导致的结果。据称，美国财政部怀疑在其汇率操纵观察名单上的国家正试图通过故意使其货币贬值来增强出口竞争力。特朗普明年寻求连任，可能随时利用汇率操纵国问题，向中国、德国、日本和意大利等对美贸易顺差较大的国家施加更大压力。





美国财政部在5月份的汇率报告中，将受到汇率操纵观察的国家数量从12个最大的贸易伙伴提高到每年双边贸易额在400亿美元以上的21个国家。韩国应该为未来可能被指定为汇率操纵国做好准备，尽管这个可能性很低。由于美中之间的汇率战争，韩元相对美元贬值可能对韩国出口商有利。然而，外汇市场的不断波动可能会加剧金融市场的恐慌，并对韩国的贸易和经济增长造成负面影响。





就在美国将中国指定为汇率操纵国之后，韩国货币兑美元汇率下跌至1215韩元兑换1美元。这可能是韩国本地出口商增加海外销售的机会，但由于全球经济放缓，全球市场萎缩，汇率变化所带来的影响并不大。韩国向中国出口的近80%是中间产品。如果外国公司急于退出中国，韩国这些产品的出口将受到沉重打击。如果韩国货币继续贬值，外国资本可能会流出韩国。进口价格上涨将影响消费者花钱，进一步抑制韩国经济增长。





《华尔街日报》称，由于韩国与中国的贸易额很大，韩元跟随人民币汇率走低，而韩国企业拥有巨额美元债务，因此韩国很容易受到美中货币战争的影响。那么，韩国应该如何应对日益增长的经济不确定性呢？





韩国就像一艘小渔船在台风眼中。随着美国和中国处于激烈的对峙，韩国几乎没有其他选择。最重要的是，韩国目前不能指望与日本进行经济合作。韩国应立即采取措施，帮助当地企业将美中之间正在进行的贸易和汇率战争的影响降到最低。政府、商业部门和学术界应该联合起来寻求与美国和中国保持良好的关系，而企业必须迅速制定应急计划，为最坏的情况做好准备。





当韩国正努力应对日本的经济报复时，美中贸易战正在扩大。有人担心，这些日益增加的不确定性可能成为韩国经济增长的阻碍。现在，韩国应该认识到形势的紧迫性，作出明智的选择，做好万全准备。