文在寅：将把韩国建成谁都无法动摇的国家 敦促日本对话与合作

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韩国总统文在寅在光复节庆祝仪式上发表讲话谈到日本问题时表示，将双管齐下，一方面坚决进行应对，一方面通过对话解决问题。文在寅这番话可以视为韩国今后应对日本问题的方针。如果文在寅在讲话时对日本进行高强度谴责，今后两国难免将处于长期敌对局面，但文在寅并未过度谴责日本，也未提及被强征劳工赔偿等问题，而是强调对话与合作以及加强双方面向未来的关系。





文在寅还提到了东京奥运会，他希望东京奥运会能带来友好与合作的希望。最近，韩国在野党方面甚至主张拒绝参加东京奥运会，但是文在寅表示，将东京奥运会视为友好与合作的桥梁。文在寅还说，反省历史并非执着于过去，而是最终能够走出历史，走向未来，如果日本迈向对话与合作之路，韩方愿与日本携手合作。





文在寅还强调秉持决心，战胜因日本限制出口带来的经济危机。他说，将把韩国建设成国民所梦想的谁都无法动摇的国家。因为我们还不够强大，祖国仍处于分裂状态。文在寅提出了根本和长期的解决方法，提出了克服国家分裂，建设走向和平与统一的经济强国的愿景。





有分析认为，文在寅在发表讲话时语气有所缓和是因为对目前的韩日纷争进行了现实性判断。此前，文在寅在8日举行的国民经济咨询会议上也曾表示，韩日纷争将是一场没有胜者的争斗，到头来两国都将成为受害方。文在寅在光复节讲话时一再强调，如果日本愿意对话与合作，韩国愿意配合，未来，日本将做出何种决定引人关注。日本国内也有呼声认为应进行对话，日本驻韩大使将换人，内阁也将改组，目前两国逐渐形成了对话气氛，站在了解决问题的两岔路口上。