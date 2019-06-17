韩国政府举行经济活力对策会议

ⓒYONHAP News

由韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基主持召开的经济活力对策会议4日举行，发布包括政府年内通过财政和公共机构进行规模达2.6万亿韩元资金支援等内容的《2019下半年经济活力对策》（以下简称《对策》）。

《对策》的中心内容为“投入财政”。首先，韩国政府决定将中央财政执行率上调至最高水平，推进扩大使用规模为1.65万亿韩元的专项储备资金。同时，政府将尽快落实6.4万亿韩元的下半年社会间接资本（SOC）投资事业，刺激区域建设景气。另外，政府将率先通过调整雇佣保险基金和私立学校教员养老金等14个基金运用计划，尽快投入1.6万亿韩元左右的财政资金，增强经济活力。此外，政府将推进把明年公共机构投资计划中的1万亿韩元提前至今年下半年执行，因此今年公共机构投资规模增至55万亿韩元。为使扩张性财政效应最大化，将在中央财政最大限度内推进执行率达历史最高水平，推进5.8万亿韩元的追加预算的执行率在9月底达75%，年内执行率达100%。对中小和中坚企业，韩国政府对保险费用追加优惠20%，以减少汇率波动给企业带来的压力，并积极推进增加生产设备和周转资金贷款支援规模等提高出口活力的方案。

韩国政府发布下半年经济政策方向仅过2个月便出台追加对策，说明政府认为当前韩国面临较大的经济下行风险。此前，政府已将今年经济增长率预期值下调至2.4%至2.5%，韩国银行（央行）也将预期值下调至2.2%。即便如此，仍有声音担心今年韩国经济增长率无法达到该预期。分析称，导致韩国经济陷入低迷的主因是持续的美中贸易摩擦、半导体景气低迷和日本对韩国采取限贸措施等。韩国政府计划通过积极的财政扩张型政策为民间投资与消费注入动力。韩国经济活力持续减弱，数据显示，8月韩国消费者物价出现负增长，是政府1965年进行相关统计以来的首次，因此部分声音甚至还对韩国出现通货紧缩感到忧虑。事实上，今年第2季度韩国经济增长率暂定值虽环比增加1%，但从贡献度来看，政府占1.2%，民间为-0.2%。也就是说，政府通过财政填补民间负增长，实现了1%的增长率。反之，上述数据也说明韩国政府只能采取扩大财政措施。政府的这种财政投入能否为提振民间经济活力起到促进作用备受瞩目。