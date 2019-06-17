文在寅结束对东盟三国访问

ⓒYONHAP News

文在寅结束对泰国、缅甸和老挝三国访问。文在寅是韩国首位在任期内完成对东盟10国访问的总统，意味着其非常重视该地区，为实践新南方政策竭尽全力。青瓦台认为，文在寅此行为促进新南方政策更上一层楼奠定了良好基础。





文在寅2017年11月9日在韩国和印度尼西亚商业论坛上正式公布新南方政策，计划基于“3P”即人（People）、和平(Peace)、共生繁荣(Prosperity)共同体，将韩国与东盟成员国的合作关系提升至韩国同美日中俄四强国家的合作水平。东盟是韩国重要的贸易伙伴，且政治影响力日益扩大。东盟成员国还与北韩建立了外交关系，对韩半岛和平与稳定具有较大影响力。但文在寅此行将重点放在共生繁荣之上，而韩半岛和平进程等有关北韩的发言则大幅减少，据分析，此举是考虑到美北对话陷入僵局等安保局势。





文在寅还在缅甸参谒殉国使节纪念碑。1983年因北韩恐怖袭击，17名韩国使节等人士遇难。有观点认为，文在寅此举反映出其克服南北韩分裂的强烈意志。





另外，文在寅此行集中力量加强与三国的经济合作。在各种利空因素威胁韩国经济的情况下，目前迫切需要与东盟加强合作。文在寅此次访问的国家都有不少日本企业进驻，且这些国家不仅是生产基地，也是理想的消费市场和投资对象，文在寅认为，在日本对韩国采取经济报复措施的情况下，迫切需要与这些国家合作，产生协同效应。





此外，文在寅参观老挝湄公河岸综合治理项目现场时发布“韩国-湄公构想”也备受关注。该构想包括韩国和湄公河国家共同繁荣三大方案，包括共享韩国开发经验、追求可持续繁荣以及东亚地区和平与共生繁荣。