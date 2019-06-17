“最强Summer Queen”Red Velvet《Umpah Umpah》横扫榜单

ⓒ SM Entertainment

Red Velvet上月20日发行的全新专辑《The ReVe Festival’Day 2》人气持续在全球范围内飙升，成为今夏名副其实的“最强Summer Queen”。

新专辑发行后，主打歌《Umpah Umpah》即刻成为Genie等国内主要音源榜单的冠军歌曲。同时，新专辑也相继成为SYNNARA唱片、教保文库、阿拉丁等唱片销售网站及唱片行的销量冠军。除此之外，新歌《Umpah Umpah》在多档打歌节目中相继获得冠军，Red Velvet成员也遵守当初的“冠军承诺”，为歌迷带来了不同的特别表演。

新专辑不仅在国内主要音乐榜单中表现抢眼，更是在美国、加拿大、巴西、墨西哥、智利、俄罗斯、新西兰、澳大利亚、泰国、新加坡、印尼等全球36个国家的iTunes世界专辑榜中夺得销量冠军。同时，《Umpah Umpah》还成为中国QQ音乐及酷狗音乐韩文歌曲及MV榜单冠军，显示出Red Velvet强大的海外人气。

《Umpah Umpah》是一首有着Disco House节奏的快节奏舞曲，歌词以游泳作为创作背景，讲述的是帮助陷入自己魅力的恋人调整呼吸节奏的内容。

除了音乐成绩十分耀眼外，Red Velvet成员的一举一动也都成为关注焦点。日前5位成员出国时的机场靓照为各家媒体娱乐版赚足了点击量，成员在社交网络账号中的动态也引发粉丝疯狂转发、点赞。