导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：周禧丰(自由撰稿人，在韩华侨)





说起华侨，人们就会想起那些背井离乡离开中国在世界各地扎根生活的华人，他们以勤奋和吃苦耐劳的精神不仅让自己的生活越来越好，而且对当地的经济和文化的发展也做出了重大贡献。在韩国也有很多华侨，有请华侨周禧丰为我们介绍一下韩国华侨的起源和他们上百年来走过的艰辛历程。









南：周先生，您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

周：大家好！我是在韩国生活的华侨第三代周禧丰。很高兴今天为大家来介绍有关韩国华侨的历史和韩国华侨社会里的故事。谈到“韩国华侨”，里面含有不少的内容。今天我会尽量撇去历史性和政治性的信息，带给大家对韩国华侨的一个新的认识。

南：你最近都在忙什么工作？

周：最近我在做一种 “记忆”和“记录”的比较和矫正。就是说韩国华侨“他们的记忆”和“史料记录”进行比较和矫正。举个例子说，有一位韩国华侨，她叫李秀英，李秀英在1962年当选了在伦敦举行的世界小姐第一名，成为第一个在亚洲当选世界小姐第一名的历史性事件。但是根据我找到的资料，李秀英是第二名，第一名因为违犯了参赛规则被取消了参赛资格，于是李秀英就成为递补。此外，仁川华侨学校里曾有过监狱，我在中央研究院里找到了1923年画的仁川华侨学校的平面图，真的标记着“监所”两个字的地方。傍边还标记着“巡捕房”三个字。“巡捕房”就是租界区内行使警察权力的地方。就这样我做着这种寻找华侨“记忆”和“记录”的事情，并通过社交网络提供给大家。

南：您之所以要做华侨历史探访的原因是什么呢？

周：最大原因还是“自己不能忘了自己的历史吧。”然后是为了纠正过来许多关于韩国华侨历史的错误信息的原因。举个例子，过去的韩国华侨好多都是“青帮”组织里的人，清末民初的时候，为了鸦片，政府提倡盖以理教为主的“戒烟酒公所”劝民众戒烟戒酒，当时韩国华侨社会也不例外。现在首尔侨社里有一个叫“居善堂”的“戒烟酒公所”。仁川有一个叫“义善堂”的“戒烟酒公所”。它们两个也都有一百多年的历史了。仁川的“义善堂”公所。还保持着原来的样子。据我所知，国内的“戒烟酒公所”的历史不是很长，只留下有关的牌匾、石碑、证书等。因此，首尔和仁川的“戒烟酒公所”是世界唯有的。刚开始都以为是一种寺庙而已。后来才知道是当代的“戒烟酒公所”。

还有，[汉城电报总局]是1885年清朝出资建设的电报局。可以说是韩国第一个通信设施。也可以说是韩国移动通信(KT)的前身。可是最近莫名其妙居然成了中国领馆官员开会的会议厅了。我看短时间内是难以纠正的。不管怎样，从这里我们可以知道，中国的通信技术的发达，不是这一天两天的事，早在130多年前在韩半岛建设了通信设施。这种发现有时候觉得自己身为一个中国人感到自豪，同时也产生了一股使命感，我计划以后将这些史料一一整理起来编辑后提供给韩国华侨学校和下一代的韩国华侨。









南：韩国的华侨是在什么样的背景之下来到韩国的呢？

周：韩国华侨的开始是从“大清租界地”1882~1884年开始的。当时中国是以“大国”的地位来到韩国的，来到韩国的“华商”就是现在韩国华侨起源。“大清租界地”分别在仁川、釜山、北韩的元山。当时，除了“大清租界地”，还有“日本租界地”和“各国租界地”。“各国租界地”是指英、法、德、俄等西方列强管辖的行政区。当时韩国华侨分别有广帮、南帮、北帮等三大帮。广帮是广东的华商、 南帮是上海、江苏、湖北、安徽、福建等华商。北帮就是山东、东北、天津、北京、大连、河北等华商。一般都是相当有实力的资本家。1920~1930年代在韩国纳税最多的人就是广帮华商的谭杰生这一位。1940~1950年代韩国贸易额最多的第一名也是华商。

南：韩国华侨对韩国社会的贡献有哪些呢？

周：1960年代之前华侨在韩国社会的贡献是很大的。先前华侨留下来的有明洞天主教堂，是华侨的建筑公司施工的。还有梨花女子大学的主楼和几栋建筑物也是华侨建筑公司施工的。还有许多韩国的近代建筑物都是当时的华侨建筑公司施工的。当时华侨的理砖技术和烤瓦、烤砖的技术对韩国的近代建筑上做出了一定的贡献。

还有华农也做出了一些贡献，华农提供了不少韩国没有的蔬菜。韩国白菜是华农开始栽培的，大头菜、胡萝卜、洋葱、青椒等也是华侨开始栽培的。

南：韩国华侨的夙愿是什么？

周：希望能得到一个能够受到公认的身份地位。1950年代韩战结束，我们得到的是台湾难民的护照，但是我们并不拥有台湾人的权利，这种既不是中国也不是台湾更不是韩国身份的情况实乃韩国华侨的悲哀。