乐童音乐家时隔两年发行正规专辑《航海》感性回归

AKMU(乐童音乐家)时隔2年发行全新正规专辑《航海》,感性回归。

新专辑《航海》的关键词为“离开”,整张专辑的主题为“离别”。专辑收录了主打歌《How can I love the heartbreak, you're the one I love》,以及《月》、《FREEDOM》、《早知道就多爱你一些》等共10首歌曲。全部歌曲均由李灿赫作词、作曲,再次展现了李灿赫无穷的音乐才华。妹妹李秀贤也参与了收录歌曲《离别问候》的编曲,显示出音乐创作方面的成长。

李灿赫介绍专辑的主题称:“因为我和大家分开了很长一段时间,而这些新歌几乎都是在这段时间里完成的,所以就选择了‘离别’、‘离开’作为主题。”

主打歌《How can I love the heartbreak, you're the one I love》是李灿赫于2017年9月就已创作完成的作品,并在某音乐节中也曾演唱过。李灿赫表示,当时就决心将歌曲作为下一张专辑的主打歌,可见其对歌曲的喜爱。

此次回归后,大众很自然地在兄妹二人身上贴上了“成熟”的标签。李灿赫说:“之前乐童音乐家的风格一直是以活泼为主,我希望能够打破这样的固有观点,做出一些新的变化。新专辑中就包含了我希望的所有想法。”

《航海》发行之后,立刻在音乐榜单中掀起“乐童风潮”,截至目前,主打歌《How can I love the heartbreak, you're the one I love》已经持续占据多数音源榜单冠军近两周之久,证明了乐童音乐家的音乐真正引起了大众共鸣。