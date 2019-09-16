HYNN逆袭榜单成冠军 重登打歌舞台

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被歌迷称为“新晋铁肺歌手”的HYNN的歌曲《就如浇灌枯萎的花》逆袭榜单，打歌节目《M Countdown》邀请其重登打歌舞台，并成为当期榜单冠军。

《就如浇灌枯萎的花》发行与今年3月，时隔半年后开始逆袭，并勇夺Mnet音源榜冠军，同时也在Melon等国内其他主要实时音源榜单中进入前十位。正因如此，《M Countdown》节目组决定“紧急召唤”HYNN再次登台，为观众献唱。

在当天的舞台上，HYNN哀切的歌喉首先营造了充满感性的氛围，后半部分，HYNN将歌曲的最大亮点“超高音”一气呵成，让人震撼。毫无瑕疵的LIVE演唱实力，印证了其“铁肺歌手”的称号。

HYNN通过参加选秀节目《Super Star K》出道，其扎实的唱功曾获得柳熙烈、YANGPA、BEN、许阁等实力派音乐人的称赞。柳熙烈更是评价HYNN“是继金范秀、Naul、朴孝信、李秀之后的又一名演唱巨匠。”除此之外，SEVENTEEN、VIXX等爱豆组合成员也曾公开推荐HYNN的歌曲，HYNN的超强唱功口耳朵相传。