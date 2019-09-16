韩国举行电子产业60周年纪念仪式

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1959年，韩国首次生产真空管收音机，开启电子产业的元年。在战后的废墟中，韩国秉持将电子产业发展成为国家核心产业的决心迈出了第一步。在经过60年后的今天，这一决心已然成为现实。如今，电子产业已成为韩国国家经济的核心力量。目前，电子产业出口占韩国总出口额的三分之一，已成为名副其实的国家核心产业。





1959年，LG电子的前身金星社首次在国内开发真空管收音机。金星社是1958年韩国最早成立的家电产品公司，该公司1962年向美国出口了62台收音机，首次出口家电产品，这对当时以农业为主要产业的韩国来说意义非同小可。后来，在政府的积极支持下，电子产业取得了高度发展，1969年首次举行相当于电子产业博览会的韩国电子展，该电子展后来发展成为韩国电子产业大展。今年举行电子产业60周年纪念仪式的同时，还举行第50届电子产业大展，本次电子产业大展约有2000个展位，吸引了750家国内外公司参展，已发展成为世界性的国际电子产业展览会。





如今，韩国电子产业实现了高度增长，在家电产业方面甚至赶超领先世界的日本。目前，韩国电子产业占国内生产总值的30.8%，出口占总出口额的36%，已成为韩国的核心产业。但韩国电子产业也面临结构失衡问题，过于偏重半导体项目，且因零部件材料自立度较低，还面临着新的挑战，急需出现符合第四次工业革命时代需求的变化。在迎来电子产业60周年之际，政府发布“电子强国协调合作方案”，加强与产业界的合作，以实现技术自立和完成制造业复兴。