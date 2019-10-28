《漫话国乐》 春香歌“房子跟春香搭话” / 兴夫歌中“孬夫耍脾气打令” / 沈清歌中“泵德妈行径”、“沈盲人前往皇城赴宴”





无论是电影、电视剧，还是小说，主人公都是最为重要的角色，然而配角的作用也不容小觑，有了配角，才能衬托出主角的魅力。为了使故事更加精彩和更具吸引力，配角的默契配合非常重要。在韩国，有一词专指那些为作品增色添彩的配角，叫作“名品配角”。





盘索里中也经常出现这类“名品配角”，比如《春香歌》中李梦龙的随从方子、春香的母亲月梅以及折磨春香的卞使道。其中，最为突出的人物便是方子了。其实方子不是人名，而是指朝鲜王朝时代在地方官衙跑腿儿的奴隶。在《春香歌》中，方子的角色尤为重要。在这部作品中，方子不仅领着主子李公子去旅游名胜广寒楼一游，更重要的是他为男女主人公李公子与春香牵线搭桥。《春香歌》描写的方子形象也很引人注目，方子虽然身份低贱，可在官衙当差时看得多、听得多，比起只顾在家读书的李公子，更懂得为人处事的道理，态度也文质彬彬，谈吐不俗。不仅如此，后来春香在牢里给李公子写信，方子肩负送信的任务，在前往汉阳的途中，还为两人的处境伤心地流泪，表现出了纯朴动人的一面。

{音乐1：《春香歌》中“方子跟春香搭话” / 金素姬名唱}





“方子跟春香搭话” 生动地描写了方子为了给李梦龙与春香牵线搭桥，故意找上门来，跟春香搭话的情景。方子不仅夸李公子，说一些炫耀李公子的话，还比较首尔与地方的山势，说春香嫁给首尔人好，说服春香赴李公子的约。也许是方子讲得太动人了，春香最终还是听了他的话，告诉方子如果李公子真的想见她，就叫他本人亲自来找她。





接下来请大家欣赏盘索里《兴夫歌》中讲述孬夫为人的一段故事。众所周知，盘索里《兴夫歌》的主人公是兴夫，哥哥孬夫登场的次数不多，也很短，可是如果没有孬夫这一角色，《兴夫歌》就没有那么精彩有趣了。这部盘索里把兴夫与孬夫兄弟俩描写成明显的对照。兴夫是个没有贪心、安分守己过日子的老实人，把这样憨厚老实的弟弟赶出家门，令其掉进冷酷现实的人正是哥哥孬夫，所以在《兴夫歌》的开头就先着重描写了孬夫的为人，告诉人们孬夫有多厉害、多贪心、多心术不正，将孬夫的离奇事迹一一地列了出来，比如对着起火的房子扇扇子，见到地上排便的人使之当场瘫坐等，还有戏弄寡妇、盗窃大夫的针具、用脚踢孕妇的肚子等等也不少，因此人们都说普通人有五脏六腑，孬夫就多一个器官，就是“坏心眼”。孬夫心眼儿歪又狠，所以在冬季的冰天雪地里把弟弟一家赶出了家门。

{音乐2：《兴夫歌》中“孬夫耍脾气打令” / 吴贞淑}





《沈清歌》是一部自始至终讲述哀婉凄美故事的盘索里。沈清的母亲生下沈清后不幸过世，沈清的盲人父亲不得不挨家挨户讨奶，辛辛苦苦地把女儿养育长大。在如此艰辛的环境中，沈清从小就很懂事，从蹒跚学步起便给父亲讨饭吃，15岁花季少女时还为了让父亲重见光明而将自己卖给船夫当祭品。由此可知，《沈清歌》以“孝心”为主题，可是主人公接连发生残酷又悲惨的事情，听众还是很难受的，所以这时登场的人物就是泵德妈。沈清的父亲因女儿突然离开身边而每天伤心流泪过日子，泵德妈此时来到沈清父亲身边，贴心照顾他，这样两人自然而然地住到了一起。可贪心的泵德妈把船夫送给沈清父亲的钱全部花光了，得知在皇城为盲人举行宴会，就带着沈清父亲上路，途中竟然跟另一个盲人对上了眼，而把沈清父亲抛在脑后私奔了。泵德妈为人卑鄙，又没有良心，但是与《兴夫歌》的孬夫相比，可以说是小巫见大巫了。

{音乐3：《沈清歌》中“泵德妈行径”、“沈盲人前往皇城赴宴” /金秀妍}