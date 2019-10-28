驻韩美军防卫费分担问题等韩美之间的悬案

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当地时间10月25日，对比利时进行访问的美国防长埃斯珀表示，维护共同安全时绝不可“免费搭车”，提出了所谓的“免费搭车论”。这是美国防长针对北大西洋公约组织成员国的发言，并非直接指向韩国。但是美国对同盟国加大施压力度，将给正在进行的驻韩美军防卫费分担协商和联合危机管理范围备忘录的修订带来相当的影响。





据报道，美国要求韩国分担比现在多出近5倍的50亿美元，约6万亿韩元的费用。准确的金额尚未确定，但是美国要求韩国分担比现在更多的驻韩美军防卫费。目前，美国要求韩国除韩籍员工的工资和军需支援费外，还分担驻韩美军工资、战略资产费用以及联合军演所需费用。对此，韩国表示这违反《驻韩美军地位协定》，难以接受。韩国政府认为提高驻韩美军防卫费分担额在所难免，但是要在韩国人民能够接纳的水平。因此，韩美双方尚未能就此问题达成一致。





旨在决定2020年驻韩美军驻扎费分担额和缔结《韩美防卫费分担特别协定》的协商今年9月在首尔举行，10月23日和24日在夏威夷火奴鲁鲁举行了第二轮协商。10月29日韩国代表团表示，在公平、合理地分担驻韩美军防卫费的基本原则下，提出了比今年的分担额1.0389万亿韩元提高一定金额的防卫费分担方案。但是美国代表团表示，韩国应大幅提高驻韩美军防卫费分担额，且特朗普总统和政府高层官员的立场也是如此。过去，美国总统特朗普多次作出让韩国受到冲击的发言。特朗普强调美国为什么要维护韩国的安全，为什么要支付驻韩美军防卫费。韩国、日本、德国不都是富有的国家吗？因此，这些国家必须负担更多的费用，这直接反映到了防卫费分担额问题上。美国的战略是要在每年举行一次的驻韩美军防卫费分担协商中迫使韩国不断提高驻韩美军防卫费分担额。





美国总统特朗普曾表示，韩国是富有的国家，且两国已就韩国大幅提高驻韩美军防卫费分担额达成协议。美国防长埃斯珀也对韩国等同盟国提高防卫费分担额持强硬态度，因此不知韩美两国能否在今年内敲定驻韩美军防卫费分担额。在此情况下，韩美军方为应对美军将战时作战指挥权移交给韩军以后可能发生的紧急状况而开始讨论联合危机管理范围备忘录修订问题。





据悉，韩美两国已就此问题进行磋商。即在韩半岛发生紧急状况时，韩国、美国或韩美联合司令部将扮演何种角色，将按何种程序加以应对。由于该文件被分类为机密文件，其内容不得而知。联合危机管理范围备忘录是2010年发生天安舰沉没事件和延平岛炮击事件后，韩美两国和韩美联合司令部在讨论如何应对韩半岛紧急状况时签署的备忘录。但是美国提议在备忘录中添加美国发生紧急状况时的应对方案。韩美联合危机管理范围备忘录是在韩半岛发生紧急状况时，规定韩美联合司令部要如何应对的机密文件。如果在该备忘录中添加美国发生紧急状况时的应对方案，扩大韩美联合危机管理的范围，美国可要求韩国自动派遣军队进行支援。韩半岛危机状况是指围绕韩半岛的危机状况，但是美国的危机状况会发生在韩半岛以外地区，如中国南海、霍尔木兹海峡、印度洋等。如果在这些地区发生紧急状况，韩国军队必须与美军一起参战，这让韩国感到极大的忧虑。《韩美相互防卫条约》第三条将韩美联合危机管理范围划定在太平洋地区，如果要超出其范围，必须修订联合危机管理范围备忘录。韩美两国通过协商扩大联合危机管理范围，韩国不得不在美国的要求下将军队派往韩半岛以外地区。也就是说，必须在同盟国层面为美国的安全作出实质性贡献。对此，韩国国防部表示，即使扩大韩美联合危机管理范围，韩军也不会经常被派往韩半岛以外地区。但是韩国政府却为此感到十分苦恼。





在巩固韩美同盟和韩美联合防卫体系的基本立场下，韩美两国应在相互防卫条约的基础上讨论是否扩大联合危机管理范围问题。在韩美联合危机管理范围备忘录中添加美国发生紧急状况时的应对方案是非常敏感的问题。因此，韩美两国应在协商过程中消除不必要的误会，以免遭受其他国家的谴责。目前，美国要求韩国修订联合危机管理范围备忘录，并强调韩美同盟的必要性。当然，即使韩国对修订该备忘录持消极态度，美国也不会立即撤离驻韩美军或断绝同盟关系。因此，韩国政府必须深思熟虑，妥善应对。





美国强调同盟国必须作出公平、合理的贡献，并要求韩国大幅提高驻韩美军防卫费分担额和扩大韩军的角色，但是韩国政府对此持消极态度。因此，韩美两国必须通过对话与协商找出明智的折中方案。