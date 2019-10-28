韩国9月物价上涨率垫底经合组织

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经济合作与发展组织统计的各国消费者物价数据显示，9月韩国的物价上涨率为-0.4%，在经合组织的40个成员国及预备成员国中为最低。





由此，韩国的物价负增长现象是否会持续引发了关注，对通货紧缩的担忧也日渐扩大。





韩国的低物价现象由来已久，但是最近物价上涨放缓的速度远远快于全球水平。





韩国的物价上涨率在2017年9月还达到了2.0%，虽然低于经合组织的平均水平2.4%，但是与欧盟的1.6%和日本的0.7%相比，仍属于较高的水平。





但是去年9月韩国的物价上涨率跌至与欧盟相同的水平，2018年11月起，随着主要国家物价上涨放缓，更是跌到了最低值。





从去年11月至今年3月，韩国的物价上涨率从2.0%下滑到0.4%，跌去了1.6个百分点。而同一时期，经合组织的物价上涨率仅从2.7%跌至2.3%，美国从2.2%跌至1.9%，欧盟从1.9%跌至1.4%，日本从0.8%跌至0.5%，跌幅微弱。





今年8月韩国的物价上涨率为0.0%，与负增长0.2%的希腊、负增长0.1%的葡萄牙同处于最下游。而在最新的数据中，韩国的表现甚至还不如分别负增长0.1%的希腊和葡萄牙，在经合组织排名垫底。





物价上涨率骤跌的原因主要是民间投资和消费的低迷，再加上农产品价格的下滑。





韩国开发研究院分析指出，物价上涨率的下滑不仅仅有食品饮品和能源价格等供给方面的原因，需求的萎缩也造成了一定的影响。





此前韩国央行就今年1至5月物价上涨率跌至0.6%的现象分析指出，除了供给方面的原因外，在设备投资和建设投资下滑的情况下，消费增长势头的放缓也是原因之一。





围绕物价负增长而产生的通货紧缩担忧也逐渐扩大。





政策性研究机构韩国开发研究院在最近发布的《近期物价上涨率下滑的评价和启示》报告书中否认了通货紧缩的说法。对于9月消费者物价上涨率出现有史以来首个负值，报告书解释为临时性的供给冲击，由于持续的可能性不高，很难断定为通货紧缩。





不过报告书也提到了今年总体上物价上涨率与经济增长率同步下滑的现象，并分析指出这意味着与供给冲击相比，需求冲击是更为主要的原因。若供给冲击是主要原因，物价上涨率和经济增长率应反向变化；在需求冲击是主要原因的情况下，两者则保持同向变化。





另外，报告书还指出，在美国、英国和日本等主要国家，全球金融危机后一度放缓的物价上涨率出现了反弹。这意味着韩国的物价低增长很难以全球性现象来解释，相当于为市场对通货紧缩的担忧有可能成为现实的观点提供了支撑。





报告书还指出，此前货币政策未能充分应对物价变动，并建议应从整体上重新探讨货币政策的运行体系。