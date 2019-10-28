北韩试射“超大型放射炮” 证实实战能力

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北韩媒体1日报道称，北韩31日试射超大型放射炮，试射取得了成功。北韩发射放射炮是军事及政治挑衅。在军事上，这是北韩提高对韩国构成威胁的大规模杀伤性武器系统完成度的过程。而在政治上， 在南北韩对峙的情况下，北韩试图占据有力地位，加强对美施压。





今年以来，北韩共三次试射放射炮。8月24日，北韩时隔17分钟进行两次发射。9月10日，北韩时隔19分钟进行两次发射。这次，北韩时隔三分钟进行两次发射。发射时间间隔被大幅缩短。





放射炮是指，同时发射多枚火箭弹的多管火箭炮(multiple rocket launcher)。虽然发射准确度比常规武器相对低一些，但可通过集中发射，大幅提高威力。据推测，北韩超大型放射炮口径达600毫米。 这次发射使用搭载4个发射管的轮式发射车。专家们评价认为，北韩这次发射的发射体从外表来看是放射炮，但实际上达到短程弹道导弹的水平。目前，北韩已实战部署122毫米、240毫米和300毫米放射炮。





综合分析北韩今年来试射的各种导弹，可明确看出北韩的军事意图。近6个月，北韩试射北韩版“伊斯坎德尔” KN-23新型短程导弹、 大口径控制放射炮、新型战术地对地导弹、超大型放射炮等所谓新型“短程4件套”。 这些都是瞄准韩国的武器。也就是说，北韩试图通过上述“短程4件套”，克服对韩国的全方位军事劣势，并占据有利地位。军事专家们认为，北韩可利用长射程炮和“短程4件套”集中攻击首尔。





北韩此次试射的政治目的也十分明显。北韩在威胁韩国的同时，还对美国施压。北韩对韩国占据军事优势，这还意味着会对驻韩美军构成威胁。不仅如此，北韩还可不经韩国，直接与美国进行谈判，从而获得更大的利益。北韩认为，如果美北谈判成功，即可从韩国获得利益。