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韩国的医保“国民健康保险”（简称健康保险）堪称全球一流的医疗保险制度。韩国于上世纪80年代末已实现医保全民覆盖。如今在韩国，除了个人与上班族外，在韩居住的外国人也可以参保，廉价享受医保待遇。自今年7月起，还根据《国民健康保险法》修订案，规定在韩国居留6个月以上的外国人与旅外公民都有义务加入国民健康保险。当时，仅一个多月，就有50万人参保，目前加入医保的外国人与旅外公民已逼近120万人。





据国民健康保险工团的数据显示，2018年韩国总人口为5177万人，其中参保人共有5107万人，占总人口的98%，其余2%是领取政府生活补助金的贫困户与有功人士，他们都在政府的保护下免费享受医保待遇。





韩国的医保对象分为两种：公司参保人与地区参保人，其中7成以上是公司参保人。公司参保人是通过公司等单位参保，保险费根据收入征收，由公司与员工分担。地区参保人根据收入、房产等经济情况征收。据2018年的数据，每人月均保险费为50978韩元，国民健康保险工团负担的人均医药费是10万3215韩元，政府的负担首次翻了一番。这主要是因为随着老龄化的加剧，老年人的医药费比重也在逐年增多，自2009年的31.6%增加至2018年的40.8%。65岁以上老年人的人均医药费也从2009年的257万韩元增加到2018年的454万韩元，这是人均医药费152万韩元的3倍还多。





韩国实施医药分离，大部分的药品必须有医生的处方才能购买。一般来讲，患者去医院看病，按照治疗时间，本人负担30%-60%的医药费，政府负担其余医药费。住院时，手术、门诊费的2成由患者负担，看病时，如果接受非医保项目的治疗，患者需负担额外费用。