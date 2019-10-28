韩半导体出口今年2月开始触底反弹 明年有望迎来复苏

ⓒKBS News

虽然对半导体出口不振的忧虑持续不断，但韩国半导体出口已经呈现出恢复趋势。





根据初步统计，10月1日至25日韩国半导体出口量达2557吨，比去年同期增加16%。由此，半导体出口从7月开始已连续4个月保持增加态势。从整体来看，今年除去1、2、6月出口量同比下降，总体呈持续增长趋势。截止10月25日，半导体累计出口量为29834吨，与去年同期相比增加5.2%。尤其是从7月开始，每月增幅一直保持两位数的趋势。出口增加的同时也带来了产量的增加。根据统计厅数据，今年第3季度半导体产量较去年同期增长8.3%，第1季度和第2季度也分别增长7.9%和7.3%，这与同期制造业整体生产率同比不到1%形成鲜明对比。





与此相反，出口额则出现大幅下滑。DRAM（动态随机存取存储器）及Nand-flash存储器等价格大跌被认为是主要原因。存储器是三星电子、SK海力士的拳头产品。到今年10月为止，半导体出口额约为789.65亿美元，比去年同期减少26.3%。尽管如此，与2017年同一时期半导体出口量（约787亿美元）相比，这一成绩并不十分糟糕。2017年是国际半导体市场进入超级繁荣的第一年。2016年半导体总出口额也只有622亿美元。





之所以能够交出这样的成绩单，是因为韩国企业在此领域拥有独步世界的技术力量，无法被替代。这也是韩国在全球半导体市场萧条的情况下，出口量仍有所增加的主要原因。因此有分析认为，随着国际半导体市场的回暖，存储器价格暴跌也进入稳定局面，韩国半导体出口量将继续增加，出口额也会有所增长。明年半导体行业前景乐观，或将迎来真正复苏。