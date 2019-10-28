韩日首脑会面 两国关系能否破冰

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4日，文在寅总统与日本首相安倍晋三在泰国曼谷举行的东盟与韩中日领导人会议候客厅内进行了11分钟的氛围友好的单独谈话。





在谈话中，两国首脑肯定了韩日关系的重要性，并再度确认了应通过对话来解决相关问题的原则。外界关注这次谈话是否会成为缓解两国间矛盾的转机。





这次谈话是两国首脑继去年9月在纽约举行的联合国大会期间的首脑会谈后，时隔13个月以来的首次单独会晤。





青瓦台发言人高旼廷在例行记者会上表示，由于当天的谈话并未事先约定，因此使用了“谈话”这一词语，而非“会谈”。





高旼廷还表示，两国首脑就韩日关系的重要性达成了一致，并再度确认了两国关系的问题应通过对话来解决的原则。





据悉，文在寅总统在谈话中提议，如果有需要，可以探讨展开高级别磋商的方案，安倍晋三回答说，将通过所有可能的方法，共同努力寻求解决方案。





此前大部分观察认为这次谈话达成的可能性非常微弱，因此文在寅总统身边并没有日语翻译或者外交部负责日本事务的官员陪同。这次谈话可以说是政府内部也未能预测的意外会晤。





据悉，文在寅总统主动走向安倍晋三，邀请他坐到自己身边的座位，促成了这次谈话。分析指出，这是因为双方就通过对话来寻求韩日关系问题的解决方案有着一致的看法。尤其是文在寅总统致力于在本月23日《韩日军事情报保护协定》终止这一重大转折前，尽可能地寻求外交解决方案。





此前，两国首脑通过亲笔信和唁电等营造了对话氛围。上月24日，文在寅总统通过出席日本天皇即位仪式的李洛渊总理转交了亲笔信，表示首脑对话的大门始终敞开，希望能够克服目前的困局、进行会晤。安倍晋三则在上月文在寅总统母亲去世后发唁电表示哀悼。





韩日关系因韩国最高法院对强征劳工案的判决以及日本对这一判决采取的报复性贸易措施而陷入僵局，一直未能找到突破口。





与此同时，韩国国会议长文喜相在访日期间提出了由韩日两国企业和民间捐款设立基金、通过立法来彻底解决强征劳工和慰安妇受害者赔偿问题的方案，引发了关注。





这并不意味着日方会立即做出积极的回应。





日本媒体认为，韩日首脑谈话的意义在于确认了两国关系的重要性以及继续对话的决心，但是日本媒体也关注到了安倍晋三表明日本政府在强征劳工问题上的立场并无变化。此外，据日本媒体报道，日本政府对文喜相议长的提议也表示无法接受。





不过分析认为，首脑间的对话和具体的解决方案提议或将成为促进两国关系改善的重要步骤。