



职业：演员

生日：1995年5月8日

身高：163cm

学历：汉阳大学话剧电影学

出道：网剧《百合是趋势》(2015)

金慧埈性格内向，但从小便对表演产生了兴趣。金慧埈最喜爱的演员是娜塔莉·波特曼，通过观看她的作品，金慧埈也在心中种下了表演的种子，并在大学期间专门学习表演。

金慧埈的出道作品为2015年的网剧《百合是趋势》，而真正被人们瞩目是参演了导演兼演员金伦奭的处女作《未成年》。该片在选角时，金慧埈仍是大学在校生，最终在500位候选演员中脱颖而出，获得了参演的机会。

除了影视剧作品外，金慧埈也曾是《SNL Korea》第七季的固定表演嘉宾，展现了其对综艺节目的驾驭能力。

主要作品：

·电视剧：

《李尸朝鲜（王国）》（2019）

《最完美的离婚》（2018）

《只是相爱的关系》（2017）

《浪漫医生金师傅》（2016）

《百合是趋势》（2015）

·电影：

《变身》（2019）

《未成年》（2019）

《即使春天过去》（2018）

《Herstory》（2018）