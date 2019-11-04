第一届韩国-湄公峰会27日在釜山举行

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湄公河流域5国拥有巨大的发展潜力，实现了高度增长，是韩国重要的经济合作伙伴之一。湄公河流域5国地理位置重要，位于中国和印度之间，同时都与北韩保持着外交关系，在外交安保和南北韩关系方面担任了重要角色。韩国与湄公5国举行峰会具有加强相互伙伴关系，为双方带来共同繁荣的深远意义。





湄公河发源于青藏高原，流经柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南5国，全长4000余公里，长度是汉江的8倍，流域面积广达80万平方公里，是东南亚最长的一条河流，也是世界上第12长的河流，湄公河流域是连接东北亚和南亚的战略要冲。湄公河流域5国人口约为2.4亿人，平均年龄在27至38岁之间，属于“年轻的国家”，拥有巨大的发展潜力。不仅如此，当地石油、天然气、木材和矿产资源丰富。去年，湄公5国平均经济增长率超过了6%。





韩国与湄公5国均曾受到殖民统治，韩国通过经济开发实现了高度增长，跻身发达国家之列，湄公5国迫切希望学习实现“汉江奇迹”的韩国的经验。日本从上世纪60年代开始进入湄公地区，后来中国也积极与湄公5国保持合作，但湄公河流域国家强烈希望与韩国合作，学习韩国高度发展的经验。





2011年，以韩国-湄公举行外长会为始，双方扩大了合作范围，主要合作领域包括基础设施、信息通信技术和水资源开发等。由此，双边贸易额从2011年的341亿美元增至去年的845亿美元，增加近2倍。人际交流从244万人增至690万人，增加了近3倍。湄公河流域国家也是韩国政府开发援助（ODA）的重点支援国家，2017年韩国提供了33亿美元的援助，占韩国整体政府开发援助的20%以上。