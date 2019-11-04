韩国海洋塑料污染治理

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如今，生活污水、塑料垃圾等有害物质早已覆盖全球的海洋，其中塑料垃圾的海洋污染问题可以说是迫在眉睫。据推测，全球的海洋垃圾中，约80%是塑料垃圾，可怕的是，塑料垃圾在自然界中很难分解，不仅危害海洋生物的生命安全，还会变成微塑料破坏海洋生态环境，给人类造成潜在的安全隐患。





韩国三面环海，进入现代，塑料袋等塑料产品深入人们的生活，加之一次性用品的增多，韩国年均产生18万吨的海洋垃圾，其中塑料垃圾居多，因废渔具、废浮标等海洋垃圾造成的事故也在逐年增加等，海洋塑料污染问题正日趋严重。





为了解决日益严重的海洋塑料污染问题，今年5月末，韩国政府推出了《减少海洋塑料污染综合对策》。这次的海洋污染对策比以往更加具体，通过减排、回收与处理等管理方案以及提高国民意识，计划截至2022年减少30%的海洋塑料垃圾，截至2030年减少到50%。具体方案是这样的：为了提高海洋塑料垃圾中占一半以上的废浮标、废渔具的回收率，将从2021年起实施押金制度，通过这一制度吸引渔民积极参与塑料垃圾的回收。为了减少废渔具的产生，今后将全面禁止制造、进口与流通不达标的渔具。同时，扩大环保型浮标的普及率，从2018年的23%扩大到2022年的50%，这是因为常见的泡沫塑料浮标可在短时间内分解成微塑料，对环境造成极大破坏。政府还将利用无人机等信息通信技术与高性能装备进行监测，加强回收岛屿、海底等回收困难地区的塑料垃圾，并扩大使用海洋垃圾处理设备，利用海洋垃圾研发循环利用产品。另外，与周边国家合作进行调查研究，建立联合应对体系等等。





海洋污染关系到国民的安全，为了解决海洋污染问题，提高国民意识尤为重要，韩国政府计划通过教育培训等多样的活动，积极吸引企业与民众的参与，让人们意识到保护海洋，人人有责。