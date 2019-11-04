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韩国、中国和日本就拟定自由贸易协定举行了新一轮谈判，这将成为旨在扩大三个亚洲国家之间贸易和投资的共赢协议。从目前情况来看，韩中日三国在这一问题上又向前迈进了一步。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授， 与他共同聊一聊最近举行的韩中日三国自由贸易谈判。首先，请他为我们介绍一下韩中日三国贸易谈判的进展。





韩国、中国和日本从11月27日开始在首尔举行了为期3天的第16轮自由贸易协定谈判，距4月份在东京举行的上一轮会谈已经过去了7个月。由于最近几个月韩国和日本之间的关系不断恶化，人们对贸易谈判的前景感到担忧。幸运的是，从最新的谈判进程来看，三方在自由贸易协定这个问题上已经取得一些进展。上个月，由10个东南亚国家组成的东盟以及有关各国达成了一项《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），此次三方会谈以此为契机，进一步巩固三国的经济联系。在包括韩国、中国和日本在内的亚太自由贸易协定的推动过程中，东北亚三个主要国家已推动达成自己的贸易协定，以开放其商品和服务市场，并促进韩中日在亚太地区的投资、原产地规则、海关便利和电子商务等领域的经济合作。





预计最近的自由贸易协定谈判将加速韩国、中国和日本的三边经济一体化谈判进程。在上周的会议之前，韩国方面指出全球自由贸易面临危机，呼吁建立比《区域全面经济伙伴关系协定》更高水平的韩中日自由贸易协定。中国对这一观点表示赞同，并强调了贸易谈判的重要性，韩中日三方对自由贸易协定的谈判是在本月举行三方首脑会议之前举行的。日本还指出，世界经济正处在十字路口，同意三方自由贸易协定的具体条款应超出《区域全面经济伙伴关系协定》的限定范围，并高于其自由贸易水平。这三个国家一致呼吁进一步开放市场，这让人想起了三国在首次自由贸易协定谈判中的目标。





韩中日三国于2012年启动自由贸易协定谈判，这三个国家的人口占世界人口的21.5％，GDP占全球GDP的20.5％，贸易总额占全球的17.5％。这表明，如果东北亚三个经济体之间缔结了自由贸易协定，将形成一个庞大的贸易集团。研究机构预测，三方协议生效后的第一个十年，开放包括制造业和农业在内的各个领域，将产生高达163亿美元的经济效益。除经济利益外，三国在外交事务和安全方面有着共同利益。不幸的是，由于很难解决在棘手问题上的分歧，2013年在首尔正式启动第一轮会谈以来，过去6年的贸易谈判进展非常缓慢。但显然，韩中日三个国家在上周的会谈中表示将致力于加快谈判进程，这对于未来深化三国经济发展和贸易合作来说意义重大。





如果韩中日三个亚洲国家的自由贸易协定缔结成功，将形成继欧盟和北美自由贸易协定之后的第三大贸易集团。中国已经迅速成长为与美国一道成为G2国家的经济大国，而日本则拥有多达16位诺贝尔物理学奖和化学奖获得者，且在高科技材料方面拥有强大的竞争优势。韩国在2018年全球GDP排名中排名第12位。这三个国家之间的跨界合作，必将会在经济合作、外交和安全领域取得实质性进展。尽管有着共同的目标，但韩中日三国在长达6年的贸易谈判中仍未取得任何有意义的成果。





韩中日三国的产业结构不同，要想制定出适合三国产业结构的具体合作措施是具有极大挑战性的，因此三边谈判花费大量时间也就不足为奇了。例如，韩国不愿向中国开放农产品市场，因为大量低价的中国农产品将对韩国当地的农业造成打击。韩国和日本在汽车、造船和钢铁领域均扮演着重要角色。如果韩日两国彼此打开这些市场，那么有竞争力的制造商将有更多机会扩展业务。但是，开放市场将对那些竞争力不足的企业产生负面影响。由于这三个国家的敏感领域和产业不同，因此很难达成共识。





三边自贸区谈判中最大的障碍是三国产业和经贸结构存在巨大的差异。韩国和中国对开放日本具有极强竞争力的制造业市场犹豫不决。同时，韩国和日本担心中国农产品和渔产品的涌入，这些农产品在价格竞争力上具有非常大的优势。在服务领域，韩国和日本主张高度开放，而中国则要求分阶段开放这个市场。简而言之，这三个国家对敏感产业有自己复杂的衡量准则。尽管韩国和中国成功签署了双边自由贸易协定，但韩国和日本之间以及日本和中国之间尚未签署双边自由贸易协定，这表明贸易谈判将面临巨大困难。不过，从最近的贸易谈判来看，未来的导向还是非常积极的，因为这是在11月初达成《全面经济伙伴关系协定》的大背景下进行的。





11月4日，东盟十个成员国和韩国、中国、日本、澳大利亚以及新西兰5个国家就《全面经济伙伴关系协定》的主要条款达成了重要协议。如果印度同意加入该协定，涉及16个国家的区域贸易协定将最终落地。与区域化经济合作可能比较分散的大规模交易相比，在该协定框架内，规模较小的韩中日自由贸易协定可以得到更严密和有效的管理。





《区域全面经济伙伴关系协定》的最终条款及其最终实施将把韩国、中国和日本框定在一个自由贸易区中。韩中日三国将寻求三边共赢的自由贸易协定，以促进经济合作和共同繁荣。在这方面，《区域全面经济伙伴关系协定》是未来由韩国、中国和日本组成区域贸易集团的关键基础。当然，即使经过了上周的谈判，韩中日三个国家也将不得不进行漫长的谈判。在这个过程中，韩国需要彻底地进行产业结构调整，同时寻求与邻国共同成长的有效途径。



在缔结大规模区域性自由贸易协定并推行旨在加强与东南亚国家联系的新南方政策的过程中，韩国需要对自己的产业进行调整。多边自由贸易协定的框架将为某些具有竞争力的行业提供巨大的发展机遇，但也可能导致其他竞争较弱的行业进行重组兼并，这其中就包括最敏感的韩国农业。换句话说，自由贸易协定是一把双刃剑，对韩国各大产业来说既有积极的影响，也有消极的影响。对于韩国而言，有必要重新塑造产业体系，以便与弱势产业共享市场开放带来的好处，从而减少对当地经济的负面影响，避免造成任何重大冲突。





自由贸易协定是一把双刃剑。对于韩国而言，向邻国经济大国开放市场也将是机遇和挑战并存。未来，韩国应该制定适当的措施，以最大限度地推动利益最大化，最大程度地减少三边自由贸易协定带来的消极影响。