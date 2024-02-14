美国北韩人权特使：将对北韩与日本进行被绑架日本人问题的协商提供支援

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韩国国际广播电台报道：美国国务院北韩人权特使朱莉·特纳(Julie Turner)就被北韩绑架的日本人问题表示，她将对北韩和日本就被绑架者问题的协商提供支援。朱莉·特纳在8日报道的《日本经济新闻》的采访中做出了上述表述。她表示，美国将向要求被绑架者立即回国的受害者家属提供支援，让他们获得对重新调查被绑架者问题的北韩的答复。据悉，美国国务院北韩人权特使朱莉·特纳在本月1日与访问美国的被北韩绑架的日本人家属进行了面谈。特纳表示，对于美国政府来说，必须先倾听被绑架者家属的谈话，很多家属都是高龄者，尽快解决被北韩绑架者问题已是当务之急。特纳特使还就日本首相岸田文雄为解决被北韩绑架者问题而推进的日本和北韩的首脑会谈表示，韩美日尚未进行协调。她在谈及美国和北韩的关系时表示，美国对美北对话持肯定态度，并明确向北韩传达了这种信息。特纳表示，美国将继续参与韩半岛完全无核化工作，将通过联合国人权理事会等加强应对措施，促使国际社会对北韩施压。为解决被北韩绑架的日本人问题和北韩放弃核开发计划，美国已要求中国发挥影响力。此前，美国总统拜登上月10日在美国华盛顿与岸田首相举行首脑会谈，随后在记者招待会上表示，美国欢迎同盟国家有机会与北韩展开对话，支持推进北日首脑会谈。但是，北韩一直坚持"被北韩绑架者问题已经获得解决，故不能提及此事"的立场。因此，北日首脑会谈能否举行尚不明朗。