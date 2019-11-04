韩国总统文在寅通过新年贺词提出南北韩合作构想

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韩国总统文在寅在1日7日发表的新年贺词中强调，将通过改善南北韩关系实现韩半岛和平繁荣。特别值得一提的是，文在寅总统再次提议北韩国务委员会委员长金正恩回访韩国等，在提出新年国政运营方针的新年贺词中表现出改善南北韩关系的强烈意志。





这意味着韩国政府将为改善南北韩关系和实现韩半岛和平繁荣作出最大努力。去年，韩国政府侧重于美国和北韩的关系，但是今后将在可能的范围内，致力于促进民族间的合作。也就是说，通过民族间的合作实现韩半岛和平将有助于改善美国和北韩的关系，进而能在北韩核问题上取得实质性的进展。总的来说，文在寅总统希望南北韩首先通过“低水平”的合作重建信任，构筑和平。韩国总统文在寅通过新年贺词向北韩发出的信息是“南北韩合作”。也就是说，南北韩关系必须取得进展。为此，双方有必要面对面地坦诚交谈。





两年前南北韩共同推进的韩半岛和平进程因去年2月底在越南河内举行的美北首脑会谈未能取得成果而丧失了动力。韩国政府认为，美国和北韩在无核化问题上存在诸多分歧，而韩国未能积极地扮演协调者角色。因此，今后仍将为美北重启对话作出努力。与此同时，韩国政府将通过民族间的合作，积极改善南北韩关系。过去，韩国政府将美北对话优先于南北韩对话，并期待美北无核化协商取得进展后积极促进南北韩合作。但是去年2月举行的美北首脑会谈破裂后，美北对话丧失动力，南北韩关系也受其负面影响。





北韩谴责韩国政府被美国牵着鼻子走，且在去年年底举行的劳动党全体会议上，对南北韩关系只字未提。因此，文在寅总统为促进南北韩关系发展而通过新年贺词提出南北韩合作构想，并再次提议北韩国务委员会委员长金正恩回访韩国。2018年9月韩国总统文在寅访问北韩，并与北韩国务委员会委员长金正恩签署了《9.19平壤共同宣言》。该宣言第六项写道，应文在寅总统的邀请，北韩国务委员会委员长金正恩将在近期访问首尔。但是去年2月底在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，北韩对韩国政府表示失望，并且不断加大对韩国的谴责力度。因此，去年未能提及金正恩委员长回访韩国事宜。目前，美北关系和南北韩关系处于低谷，且不知何时能够重启美北无核化协商。因此，韩国政府认为有必要突破僵局，并再提金正恩委员长回访韩国事宜。如果金正恩委员长访问首尔，将可划时代性地改善南北韩关系。





文在寅总统再提金正恩委员长回访韩国事宜是为了促进南北韩关系发展和维护韩半岛和平稳定。当然，韩国政府深知实现韩半岛永久和平稳定的关键在于北韩无核化，因此也将为重启美北对话作出应有的努力。但是在美北无核化协商陷入僵局后，南北韩关系也受其负面影响，处于断绝状态。在此情况下，韩国总统文在寅将致力于改善南北韩关系，并通过新年贺词强调南北韩是要一起生活的“生命共同体”。“生命共同体”这一概念是文在寅总统去年出访北欧时提出的。当时，文在寅总统表示，南北韩在生态环境、保健医疗、吃喝生活等方面是超越“民族共同体”的“生命共同体”。问题是南北韩在接壤地区也未能在这些方面进行交流合作，因此文在寅总统提议北韩首先在接壤地区进行合作。去年，韩国总统文在寅访问挪威时提议南北韩共同应对接壤地区发生的火灾、水灾、山崩等自然灾害，而北韩国务委员会委员长金正恩在上个月举行的劳动党全体会议上强调生态环境保护和自然灾害预防对策，因此接壤地区的合作是可实现的南北韩合作方案。





此外，文在寅还通过新年贺词列出了南北韩间可进行合作的具体项目。不受联合国制约的有体育交流。今年将在日本东京举行夏季奥运会，因此南北韩可组成联队或共同入场。此外，今年将在韩国举行第一届东亚举重世锦赛和乒乓球世锦赛，因此韩国希望北韩能派选手参加。还有，文在寅总统和金正恩委员长曾就南北韩共同举办2032年奥运会达成一致，并向国际奥委会转达共同举办之意，因此双方可就此问题进行细节磋商。南北韩铁路公路连接及现代化改造项目要在不受联合国制约的范围内逐步推进。此外，文在寅总统还提议北韩将韩半岛非军事区打造成国际和平地带，并携手推进非军事区申遗事项。如上所述，文在寅总统试图通过不受联合国制约的“低水平”合作，弥补南北韩间的隔阂，并为重启美北对话创造条件。





问题是北韩会不会给予正面回应。因此，韩国政府正在为此营造氛围。韩国统一部决定下月新设专门负责南北韩接壤地区合作事务的单位，且韩国总统府青瓦台安保室室长郑义溶本月7日为出席韩美日高级别安保官员会议而出访美国时表示，在此次会议上将就最近韩半岛局势与和平政策方案进行讨论。





在此，我们期待韩国总统文在寅通过新年贺词提出的南北韩合作方案与后续措施能让北韩的态度发生根本性的变化。