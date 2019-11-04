韩国会通过《个人信息保护法》等法案

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韩国国会9日举行全体会议，审议通过《个人信息保护法》等法案。





此次通过的《个人信息保护法》、《信用信息法》、《信息通信网法》修正案重点内容为扩大个人或企业可收集和利用的个人信息的范围，从而振兴大数据产业。韩国科学技术信息通信部对国会通过上述三法表示欢迎，称将大力支持培育数据产业。根据新的法律，在判断个人信息时，需综合考虑获取其他信息的可能性、识别所需时间、费用和技术等因素。不满足这些条件的匿名信息将不适用《个人信息保护法》。





此外，修正案还引进“假名信息”概念，同时强化个人信息处理者责任。今后，即便未获信息主体同意，在采取适当安全措施的情况下，可以利用假名信息进行统计和科学研究，并保存公益记录。由此，可减少在开展使用个人信息的相关项目时所产生的混乱。此外，通过引进假名信息概念，还确保了数据整合的依据，可利用的数据种类将会更多。不仅如此，开发新技术、产品和服务以及进行市场调查等时，可利用的信息领域也将进一步扩大。比如，基于顾客喜好和价格等统计数据，可开展针对性促销活动。同时，企业或机构间也可以整合数据，由此将可推出创新服务。比如，结合驾驶保险信息和通信公司驾驶习惯相关数据，可提供针对性保险服务。但若个人信息处理者未履行采取安全措施的义务，将被处以罚款，甚至追究刑事责任。