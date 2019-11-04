文在寅新年贺词强调改善南北关系

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韩国总统文在寅7日在新年贺词中表示，希望南北共同努力，促成北韩国务委员长金正恩回访韩国、推动陷入胶着状态的韩半岛和平进程重新启动。文在寅还提议南北从边境合作、体育交流等较低层次的合作入手，逐步扩大双方之间的共识。





文在寅在新年贺词中表示，希望南北共同努力，举办巩固和平统一决心的共同活动，尽快为金正恩回访营造环境。他指出，目前美北对话陷入僵局、南北关系存在倒退忧虑，在持续努力推动美北对话成功的同时，迫切需要摸索进一步增进南北合作的现实性方案。文在寅提出，可首先展开边境合作以改善关系，逐步推动体育交流、非军事区联合申遗等。文在寅去年访问挪威期间，曾在奥斯陆大学演讲时提到过边境合作，即南北合作解决边境地区的火灾、洪水、山体滑坡、病虫害等问题。在体育交流领域，文在寅提到南北联合申办2032年奥运会、今年东京奥运会共同入场并联合组队参赛、北韩参加在韩国举办的东亚举重锦标赛和世界兵乓球锦标赛等。





2018年南北首脑签署的《平壤共同宣言》中明确提到金正恩回访。宣言第六项写明金正恩接受文在寅的邀请，同意在近期访问首尔。对于具体时间，文在寅曾表示“尽可能在年内”。此后，青瓦台积极推进金正恩的回访事宜，但是由于美北无核化谈判遭遇困难、警卫和安全等问题突显，最终落空。进入2019年，受到美北河内会谈破裂的影响，金正恩回访一事几乎未被提及。不过此次文在寅再度提到了这一事宜。





分析指出，文在寅认为仅依靠美北对话将很难推动无核化的进展。虽然无核化从根本上是美国与北韩之间需要解决的问题，但是这次韩国将摆脱南北关系受美北关系左右的现状，通过改善南北关系来推动美北对话。通过提出南北关系，文在寅再度表现出了扮演韩半岛和平进程推动者角色的强烈决心。





目前，北韩将文在寅称为“青瓦台当局者”，并指责和平进程为“诡辩”，因此很难期待北韩立刻对文在寅发出的信息作出回应。不过在边境合作方面，金正恩最近曾强调保护生态环境和自然灾害预防对策的重要性，与文在寅的发言存在共通之处，进展可期。在非军事区联合申遗方面，双方曾有过摔跤联合申遗取得成功的经验。另外，以2020年奥运会为契机，南北关系可能出现类似2018年平昌冬奥会的戏剧性转折。