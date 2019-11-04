北韩金桂宽发布声明 强调“新道路”和“通美封韩”

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北韩外务省顾问金桂宽在11日发布的声明中，重点强调了“新道路”和“通美封韩”，但并未预告将采取武力挑衅。





北韩在美北对话期限结束之际提出了“新道路”一说，即“正面突破”制裁局面，实现自力更生。金桂宽的声明也反映了这一立场。他表示，北韩不会再以核心核设施换取解除部分制裁，因为美国并未做好接受北韩要求的准备，只有美方完全同意北韩提出的条件，才能重启对话。声明还表示，美北首脑关系“不错”，但这种亲密关系不会对美北谈判产生直接影响，因此不要抱有北韩重返谈判桌的期待，也不要试图营造这种氛围。分析认为，这也说明“自上而下”的外交力量似乎大不如前，同时也是北韩再次重申立场，现有局面不改变不会重启对话，也绝不会被面临弹劾和大选的特朗普利用。





金桂宽还在声明中警告韩国不要插手美北关系。他说，韩国政府用“特急通知”形式转达特朗普的生日祝福，寻求扮演调停人角色，有些“自以为是”，希望韩国能够自重。美北领导人之间有“特殊渠道”，北韩在此之前就收到美方亲笔信，并讽刺说，韩国似乎不知道这一事实。





金桂宽在声明中强调“正面突破”和“通美封韩”，暂时排除了重启对话的可能性，但仍留有一定的余地。北韩短期内似乎将侧重于观望局势，不会采取实际挑衅行动。此前，北韩新年第一天通过中央委员会全体会议报道，宣称即将采取“惊人的实际行动”。去年年底，金正恩还曾表示，不久的将来，世界将见证北韩拥有的一种新战略武器。