韩美外长会晤 商讨派兵霍尔木兹海峡及北韩问题

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此次韩美外长会谈除讨论韩美同盟和北韩核问题之外，主要就中东地区局势进行了探讨。双方对中东地区紧张加剧表示忧虑，并就共同努力尽快恢复地区稳定达成了共识。





美国国务卿蓬佩奥希望韩国参与霍尔木兹海峡护航联盟，即美方要求韩国向当地派兵。对此，韩国外长康京和表示，将从多个角度研讨可行方案。她说，保护韩国公民的生命与财产非常重要，将继续研讨韩国能为霍尔木兹海峡问题发挥哪些作用。康京和这番话被解读为韩国将难以直接参与美国主导的军事行动。





蓬佩奥一再强调霍尔木兹海峡的安全问题。他说，当地形势动荡不安将造成油价上升，全世界将受到影响，所有的国家皆需为霍尔木兹海峡和中东局势稳定作出努力和贡献。蓬佩奥虽然在会谈中未直接要求韩国派兵，但提出这些问题，显然是对韩国施压，这也是韩美外长首次在会谈中正式提及相关问题。





康京和的表态中，最引人注目的是“国民安全”和“与伊朗的关系”。如果参与美国主导的军事行动，韩国国民的安全将受到威胁，中东地区的韩国人或成为袭击对象。在韩国与伊朗的关系方面，不仅需考虑石油供需和海外建设等经济要素，政治和外交等方面也非常重要。这是韩方不能轻易决定派兵的主要原因。但韩国政府认为，维护霍尔木兹海峡稳定十分必要，这不仅是由于美国的施压，也是因为韩国70%的石油经由霍尔木兹海峡运输。目前，韩国政府正在考虑将青海部队活动范围从亚丁湾扩大至霍尔木兹海峡的有关方案。