《漫话国乐》 贝贝巫术 / 转圈游戏、全甲成打令 / 情歌





下周即将迎来最隆重的传统节日春节。以前每逢佳节，电视上必会传出“来了~来了~贝贝来啦”的歌声，歌声的主人公是享有声誉的李殷官名唱。当时的人虽然不知道贝贝是谁，也不知道贝贝来的缘由，可李殷官名唱动人的歌喉，尤其是“来了~来了~贝贝来啦”那一段深刻地印记在观众的脑海里。





《贝贝巫术》流传于黄海道与平安道等西道地区，采取盘索里形式，一名艺人在长鼓的伴奏下说唱长篇叙述性故事，因此又称为“西道盘索里”。





《贝贝巫术》讲述了平壤的富人家崔大人家的故事。崔大人夫妇很长时间膝下无子，为了生孩子，夫妻俩竭尽精诚拜天拜地拜祖先，好不容易生下独生女，取名贝贝。可命运弄人，贝贝到了成亲的年龄，有一次偶然看到来她家求施舍的小和尚，便一见钟情，由此得了相思病，没过多久就不幸夭折。崔大人夫妇因失去心肝宝贝女儿而悲痛欲绝，由于思念女儿，哪怕能与女儿的灵魂见面也是求之不得，便请来了全国各地的巫婆与巫师举行招魂巫术。平壤的一个流氓也得知了消息，觉得这是绝佳的机会，就装扮成巫师来到崔大人家行巫术，在巫术中，他骗人家说招来了贝贝的灵魂，还以一大堆谎言让崔大人夫妇勾魂摄魄。这一段就是《贝贝巫术》最精彩的部分“来了~来了~贝贝来啦”。

{音乐1：《贝贝巫术》 中的一段“假巫师行巫术”。/ 李殷官}





韩国的巫术按照地区与目的不同，也有很多不同的种类传承下来。比如，在个人家里举行的巫术，其程序大同小异，首先拜守护家庭的神灵，接着拜祖先，然后为家人驱邪避凶、祛病化煞。如果有人特地要求，巫婆还可以招魂，这时候故人的灵魂附身在巫婆身上，巫婆替故人讲话。在这一过程中，故人的灵魂与家属说一些对不起或感激对方的事情以及生前没说的话等等，以此解开心中郁结的怨恨或遗憾，家属也相信这样做可以帮助灵魂平安地往生极乐世界。其实谁也说不准已故灵魂是否真的往生极乐世界，不过通过这样的仪式，留下来的家属至少可以了却心中的遗憾。犹如贝贝的故事，虽然假巫师行巫术欺骗了崔大人，作为报酬，还得到了崔大人曾为女儿准备的嫁妆与聘礼，可对于崔大人夫妇来讲，还是可以聊以慰藉。





在《贝贝巫术》中，崔大人夫妇与女儿的灵魂相见的场面令人啼笑皆非。其实这一段本来是哀婉动人的，可假巫师厚着脸皮耍的把戏又令人捧腹大笑。





以前，《贝贝巫术》深受人们的欢迎。每逢佳节倍思亲，尤其到了家人团聚的节日，对于那些思念家乡的人来讲，《贝贝巫术》足以给人带来慰藉与欢笑。接下来请大家欣赏的是咸镜道北青地区的两首民谣《转圈游戏》与《全甲成打令》。《转圈游戏》是表演北青狮子舞时唱的歌。《全甲成打令》讲述了一个叫全甲成的姑娘，有人提亲就拒绝，她表示自己不愿嫁人，宁愿在洞箫的陪伴下过单身生活。

{音乐2：《转圈游戏》、《全甲成打令》 /洞箫-董善本、高壮旭，金德礼（音）等人}





据说在古代，洞箫是广为用于演奏的乐器，但如今则在长久的岁月中渐渐淡出了传统乐坛。令人感到欣慰的是，北韩咸镜道北青地区出身的艺人作为狮子舞的伴奏乐器，把洞箫传承了下来，而且近年来还出现了一些演奏洞箫的国乐家以及在表演中加入洞箫演奏的新形式，令人期待今后可以经常欣赏洞箫带来的美妙音乐。





韩国有“北青卖水人”一词。在朝鲜王朝末期西方文明纷纷涌入韩半岛的时候，咸镜道北青地区的人为了供子女学习，老远从咸镜道迁居首都汉阳。当时，北青人找到没什么资本也可以赚钱的活儿——正是卖水，而且北青人为人勤奋诚实，又刻苦耐劳，同乡之间团结合作，因此北青人很快在汉阳几乎独占了卖水的生意。也许，北青人的勤勉、诚实以及坚强的毅力也在传承民族乐器洞箫方面起到了一定的作用。





接下来给大家介绍的是黄海道地区的民谣《情歌》。这首民谣原名为《放荡歌》，因为当初歌词的开头为“放荡啊，放荡啊”，所以起了这样的名字。时至如今，在这首民谣里已再也听不到“放荡啊”的歌词，而且描写的是爱情，可以说相当于情歌了。据说，后来这首民谣衍生出《辞说放荡歌》、《白痴放荡歌》、《开城放荡歌》、《沙里院放荡歌》等多样版本的情歌，可见古人特别喜欢这首民谣。

{音乐3：《情歌》/光七乐团}