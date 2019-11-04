美国和北韩能否在近期内重启对话

ⓒ YONHAP News

最近美国在接二连三地发出有意与北韩进行对话的信息。





当地时间1月13日，美国国务卿蓬佩奥在旧金山市发表演讲时表示，美国不会对北韩的安全构成威胁，并希望金正恩委员长做出正确决定。当地时间1月8日，美国总统特朗普向金正恩委员长发送生日祝福后，美国接二连三地发出有意与北韩对话的信息，这能否为美北关系带来转机，引人关注。





在国家之间的关系上，首脑间发送生日祝福带有政治色彩，但也具有信任和尊重之意。目前，美国和北韩的关系陷入低谷，因此特朗普总统向金正恩委员长发送生日祝福可以说具有祝贺生日、表示信任和尊重，以及希望通过对话解决问题这三种意义。





当地时间1月8日，美国总统特朗普在白宫与韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶进行了面谈。这天正巧是北韩国务委员会委员长金正恩36岁生日。因此，特朗普总统请郑义溶室长向金正恩委员长转达生日祝福。一直以来，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩每在无核化协商陷入僵局时，都通过“亲笔信外交”创造了突破口。特别值得一提的是，2018年3月，韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶向特朗普总统转达金正恩委员长的口信，为双方首脑架起了会晤的桥梁。当地时间1月10日，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩在接受媒体采访时，向北韩表达了重启对话的意愿，但是北韩却作出强硬反应。北韩外务省顾问金桂宽11日向美国斩钉截铁地说，今后绝不再会发生为缓和制裁而弃核的事情。金桂宽顾问强调拒绝以无核化换取缓和制裁可以说具有两种意义。第一是为了维护自尊。也就是说，北韩不是因美国对北韩采取制裁而逼不得已进行无核化，且今后进一步加大对北韩制裁力度也不会弃核。第二是指责美国对北韩敌对政策。也就是说，北韩不会接受“先无核化，后取消敌对政策”，美国应同意“先取消敌对政策，后无核化”的要求。这是金正恩委员长主持召开劳动党全体会议后，北韩正式对外发出的信息。金桂宽顾问虽然表露出北韩对美国的不信和不满，但也留下了对话的余地。





美国和北韩间大约有4条对话渠道。那就是纽约渠道、非政府组织渠道、板门店军事停战委员会渠道以及新加坡美北首脑会谈后可能架设的美北首脑间热线。一直以来，北韩表示如果美国不对北韩施加军事威胁并取消对北韩敌对政策，北韩就没有必要拥有核武器。换句话说，美国若不清除威胁北韩生存权和发展权的障碍，北韩将不会采取无核化措施，但是美国拿出确切保障北韩安全的方案，北韩随时都会重启无核化谈判。





在此情况下，当地时间1月13日，美国国务卿蓬佩奥敦促北韩重启无核化谈判。蓬佩奥是负责美国对外关系和美北高级别会谈的首席代表，因此他的发言具有相当分量。去年年底，美国国务院对北韩政策特别代表、现任副国务卿比根强调重启美北对话，美国总统特朗普最近向北韩国务委员会委员长金正恩发送生日祝福等，为重启美北对话作出努力，这或许能让北韩的态度趋于缓和。引人瞩目的是，美国国务卿蓬佩奥表示北韩拥有的核武系统有实质性的危险，但是美国不会危害北韩的安全。这意味着如果北韩实现无核化，美国不但会缓和对北韩制裁，还将保障其体制安全。





目前，美国坚持“先无核化，后安全保障”的立场，但是北韩主张“先安全保障，后无核化”。在此情况下，如果美北无核化协商得以重启，北韩有可能要求美国按无核化进展程度，分阶段给予相应补偿、缓和制裁，乃至保障其体制安全等采取同步措施，而美国会要求北韩提出确切的无核化路线图和时间表。因此，即使重启美北无核化协商，也难以取得实质性的进展。此外，由于美国总统特朗普陷入弹劾危机，且美国即将进入大选局面，因此特朗普总统将难以专注于北韩问题。美国和伊朗之间的矛盾也是美北对话的变数。今年年初面临战争危机的美伊关系虽然趋于缓和，但是美国总统特朗普仍在关注伊朗局势，且北韩表示在美国没有做好准备的情况下不会重返美北无核化谈判桌。因此，近期内将难以重启美北无核化协商。





美国虽然强调对话，但是北韩从去年年底开始持续要求美国停止韩美联合军演和派出侦察机在韩半岛上空加强对北韩监视活动，并缓和对北韩制裁。北韩外务省顾问金桂宽表示，除非美国同意北韩提出的全部要求，否则北韩不再和美国举行谈判，且北韩今后再也不会出席类似于去年2月河内美北首脑会谈般单方面承受压力的谈判。因此，美北双方在近期内举行对话的可能性可以说微乎其微。

韩国总统文在寅在1月14日举行的新年记者会上表示，南北韩对话和美北对话当前并不乐观，但也不必悲观，并强调韩国政府不能只观望美北对话取得进展，也要促进南北韩关系发展。因此，韩国政府将为重启南北韩对话和美北对话作出最大努力。





在此，我们希望有关各方也能为此作出共同努力，进而构建韩半岛全面而永久的和平机制。