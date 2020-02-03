北韩如何应对新型冠状病毒疫情

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北韩将阻止病毒流入视为关乎国家存亡的重大问题，并关闭国境等采取积极的应对措施，2月2日正式对外公布北韩境内无人感染新型冠状病毒。





韩国政府不是组建了中央应急机构吗？北韩也组建了中央应急防疫指挥部。2月4日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，党中央应急防疫指挥部敦促各小组加强防疫工作，制定万无一失的疫情防控对策。目前，北韩由内阁事务局、保建省、农业省、商业省等各部及中央机构负责人领导中央应急防疫指挥所，积极展开强有力的防控防疫工作。由此可见，北韩在尽全力防范新型冠状病毒肺炎疫情。





1月22日，北韩全面关闭国境，禁止外国游客入境；28日宣布进入紧急防疫状态，对经由中国和俄罗斯入境的所有外国人采取1个月的隔离措施；30日暂时关闭位于开城的南北韩共同联络事务所；31日暂停北韩与中国间的国际列车和国际航班，并通知韩国推迟金刚山内韩方设施拆除工作。





北韩的防疫体系和防控能力远不如发达国家，几乎已经消失的高危儿童传染病还在北韩时有发生，且婴幼儿死亡率极高。因此，北韩对新型传染病的扩散蔓延极为敏感，并果断地关闭国境等，致力于阻止新型冠状病毒流入境内。如果病毒通过国境流入北韩，且发生确诊病例，有可能在较短时间内扩散至全境。因此，北韩加强防疫防控工作，尽全力阻止新型冠状病毒流入境内。





最近急剧增加的中国游客也是北韩迅速采取应对措施的原因之一。由于旅游不属于联合国安理会对北韩制裁对象，中国政府以此方式向北韩提供间接援助，去年一年有30多万中国游客前往北韩旅游观光。在此情况下，北韩停止与中国进行贸易往来，并禁止中国游客入境，将给北韩经济带来相当的负面影响。有关于此，北韩朝中社2月1日报道称，北韩国务委员会委员长金正恩向中国国家主席习近平致亲署信，就中国防控新型冠状病毒肺炎疫情表示诚挚问候，并表示提供支持。此外，金正恩委员长还向习近平主席发送了新年贺卡。2月3日，朝中社在列举金正恩委员长发送新年贺卡的各国领导人时，将习近平主席排在首位。





如此这般，北韩对中国展开首脑外交，以巩固双边血盟关系，但是北韩为阻止新型冠状病毒流入境内而封锁北中边境，这将使北韩的经济状况更加恶化。北韩的情况与其他国家不同。北韩封锁北中边境，停止双边贸易往来，北韩的经济将陷入更大困境。目前，北韩居民依赖市场维持生计，但这不能支撑北韩整体经济，且在北韩市场买卖的物品大都是从中国来的。在国际社会对北韩采取强力制裁的情况下，北韩必须依赖中国，但是中国发生新型冠状病毒肺炎疫情，使得防疫体系薄弱的北韩不得不封锁北中边境。问题是，北韩经济不知能撑到什么时候。近几年来，北韩为赚取外汇积极推进旅游业发展，因此在封锁北中边境之前还对外宣传滑雪场和温泉等休闲旅游区，但却被新型冠状病毒肺炎疫情扯了后腿。北韩停止与中国进行贸易往来，日常生活用品将会严重短缺，经济将陷入严重危机，这是因为北韩全年对中国贸易依存度高达91.8%。





北韩国务委员会委员长金正恩的构想有可能发生变化。金正恩委员长从年初开始对经济民生项目进行现场指导等，将重点放在自立更生上，但是目前为应对新型冠状病毒肺炎疫情而停止现场指导。此外，北韩在进入插秧期以前，试图通过吸引外国游客赚取外汇，但因新型冠状病毒肺炎疫情爆发而未能如愿以偿。因此，金正恩委员长必须以其他的方法谋求经济稳定。北韩国务委员会委员长金正恩在去年年底举行的劳动党中央委员会全体会议上强调自力更生，并为此宣布展开“正面突破战”。金正恩委员长宣布展开“正面突破战”后，北韩为克服经济困难，积极进行准备工作，并通过劳动党机关报《劳动新闻》连日督促农业等各领域获取所需的成果。





但是在得不到中国援助的情况下，北韩仅靠自力更生，难以实现经济稳定。因此，新型冠状病毒肺炎疫情若不能在短时间内得到控制，北韩的经济有可能面临崩溃的危机。北韩为克服当前的经济困难，必须让国际社会缓和对北韩制裁。为使国际社会缓和制裁，北韩有必要改变其对外政策。如果新型冠状病毒肺炎疫情长时间持续下去，北韩经济有可能招架不住。在此情况下，北韩或许会要求美国重启无核化协商，通过一揽子解决方式了结北韩核问题。目前，我们还无法断定北韩会不会这样做，但是新型冠状病毒肺炎疫情的发生有可能成为北韩改变态度的一大变数。因此，我们密切关注北韩和美国的关系会不会因新型冠状病毒肺炎疫情的持续蔓延而发生变化。





总之，正向全球蔓延的新型冠状病毒肺炎疫情有可能成为扭转韩半岛局势的新变数。