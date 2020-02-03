康京和：考虑世卫组织建议和国际动向后决定限制入境范围

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韩国外交部长官康京和就扩大限制中国人入境措施表明原则性意见，体现出兼顾新冠肺炎疫情和韩中关系的谨慎立场。





6日，韩国新增4例新冠肺炎确诊病例，累计达23例。政府表示，疫情在社区扩散的可能性逐渐上升，需格外防范，并呼吁国民协助，以防疫情扩散。截至目前，从武汉入境韩国的人员中仍有不少人无法取得联络，其中1人后被确认为韩国第23例确诊患者，这意味着潜在感染者可能继续导致病毒扩散。在此情况下，韩国国内要求将限制入境范围扩大至中国全境的呼声高涨。目前，中国境内感染者中逾40%位于湖北省以外地区，中国以外地区也已出现死亡病例。





但韩国政府对此左右为难。虽然应支援中国、顾及中方立场，但国民安全才是首位。在媒体报道韩国向中国捐助300万只口罩后，韩国出现口罩抢购现象。同时，限制入境措施引发中方不满，本月2日政府宣布上调赴华旅行预警后突然改变立场为“考虑上调”，这表现出政府在兼顾韩中关系和国民安全上的两难处境。韩中关系在“萨德”风波后，最近逐渐呈现恢复局面。中国国家主席习近平将访问韩国，政府也希望通过习近平访韩修复两国关系，并确保推动北韩无核化对话的动力，但新冠肺炎疫情却在这一局面下爆发。





康京和就扩大限制中国人入境措施提出3大条件，分别是世卫组织建议、措施效力和国际社会动向。世卫组织1月30日宣布新冠肺炎疫情构成国际突发公共卫生事件，但不建议采取限制贸易和旅游的措施，因此韩国或继续关注世卫组织的建议，在充分探讨限制入境措施的效力后，与国际社会同步采取措施。