去年韩国经常项目收支顺差为7年来最低

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去年韩国经常项目收支顺差为599.7亿美元，为最近7年来的最低值。





韩国银行6日发布的国际收支暂定值显示，去年全球贸易低迷导致韩国出口减少，商品收支顺差规模缩水，经常项目收支顺差也随之减少。去年经常项目收支顺差是2012年487.9亿美元以后的最低值，不过仍然延续了1998年亚洲金融危机后保持22年的盈余基调。





总体来看，商品收支顺差大幅减少，但服务收支逆差受旅游收入增加的推动有所缩小。由于美中贸易摩擦造成全球经济不景气、半导体等韩国主要出口产品行业陷入低迷周期，韩国出口表现不佳。去年，商品出口额为5619.6亿美元，同比减少643.1亿美元，减幅为10.3%。进口额也同时下滑，仅为4851.1亿美元，同比减少6%。分析认为，这主要是受到油价下滑和半导体行业低迷导致生产设备进口减少的影响，即出口的放缓拖累了进口。由此，商品收支顺差为768.6亿美元，较前一年减少332.3亿美元。





不过服务收支逆差规模有所缩减，初次收入账户收支顺差也创下历年新高。去年，服务收支出现230.2亿美元逆差，逆差规模较前一年缩小63.5亿美元。这主要是由于旅游收支逆差较2018年缩小59亿美元。随着来自中国、日本等地的入境游客大幅增多，旅游收入达到216.3亿美元，创下历年新高。旅游支出为323亿美元，同比减少28.3亿美元。服务收支中，运输收支逆差规模也从2018年的25.1亿美元缩小至去年的16.2亿美元。另外，初次收入账户收支顺差达122亿美元，创下历年新高。韩国企业从海外法人获得的分红增多，分红收入高达226.8亿美元，刷新历史纪录。分红所得收支也扭亏为盈，出现33.1亿美元顺差。利息所得收支顺差为95.2亿美元，同样创下历史新高。





另外，显示资本流动情况的金融账户净资产增加609.5亿美元，该数据从总资产中扣除负债得出。在直接投资方面，韩国投资者对海外投资增加355.3亿美元，增幅为历年第二高。外国投资者对韩投资增加105.7亿美元。





最新数据显示去年出口遭遇困难。去年，经常项目收支顺差与GDP之比预计将在3.5%左右，远远低于2017年和2018年的4.1%。今年的前景也不容乐观。尽管去年底出口呈现复苏势头引发乐观情绪，但新型冠状病毒肺炎疫情的扩散范围超出预期，为全球经济前景蒙上了一层阴影。央行方面表示，若新冠肺炎疫情长期化，全球经济或将萎缩，将给韩国出口造成相当大的压力。