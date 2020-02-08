洪楠基:竭尽全力确保汽车零部件供应

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韩国政府决定积极支援受新冠肺炎疫情重创的汽车产业。





政府7日召开经济长官会议，公布了整车和汽车零部件公司紧急支援方案，内容涉及外交、通关、资金、超时加班、研发等方方面面。目前，最为紧迫的是中国产零部件对韩供应问题。受新冠肺炎疫情影响，中国政府延长春节假期，导致零部件生产商停工，部分韩国汽车公司因缺乏零部件而面临停产危机。对此，韩国政府决定尽快与中方协商，促进中国当地零部件工厂恢复生产，并计划动员韩国驻华大使馆和大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）等所有渠道协助相关工作。





中国零部件占韩国汽车零部件进口总额比重达29%。去年，韩国从中国进口的零部件总额从2015年的13亿美元增至15.6亿美元。韩国从中国进口的零部件共计150多种，包括汽车线束、转向器和安全气囊等，其中大部分都是劳动集约型产品或单纯的加工品。为降低成本，韩国汽车公司多选在人工成本较低的中国生产零部件。目前，与现代起亚汽车等整车公司一同打入中国市场的合作公司共计170多家，这些公司零部件生产工厂超过300家。因新冠肺炎疫情，上述整车公司和在中国建立工厂的合作公司均陷入危机。





韩国政府计划，在中国当地零部件工厂恢复生产后，将简化物流和通关程序，以便尽快供货，包括启动当地工厂、公馆和大韩贸易投资振兴公社间的物流支援系统，支援中国境内运输，并启动24小时工作机制，简化进口审查程序，支持中国零部件迅速通关。