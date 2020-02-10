韩国冬季流感防疫情况

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流感（流行性感冒的简称）是一种可造成发烧、咳嗽、身体酸痛与其它症状的疾病，与普通感冒不同的是，流感是由A(甲)型与B（乙）型病毒引起的。冬季也是韩国流感的高发期，通常在天气寒冷的11月至2月，近年来，流感发病期已推迟至4月。





韩国疾病控制中心每年从9月秋季起，鼓励人们接种流感疫苗。凡是年龄在6个月以上的人应该每年接种一次流感疫苗。一般来讲，接种疫苗后2-4周内，体内才能产生相应的抗体，抗体在体内维持的时间约为6个月。接种流感疫苗的重要性不仅在于可以预防本人和周围的人生病，而且可以防止出现严重病情、死亡乃至流感大暴发。





韩国政府每年还以婴幼儿与12岁以下儿童、65岁以上老年人、孕妇、残疾人等抵抗力较弱的群体为对象实施免费流感疫苗接种。去年从9月17日起，分期分批接种流感疫苗，上述群体只需出示身份证与孕妇手册等证件，就能在各地区保健所与政府指定的医院、诊所等医疗机构免费接种流感疫苗。在韩国，平均每年有1700-1800万人接种流感疫苗。





韩国是世界上生产流感疫苗的国家之一，流感疫苗主要有三价疫苗与四价疫苗两种，人们可以接种其中一种。三价疫苗对于A（甲）型H1N1、H3N2与B（乙）型Victoria系病毒3种流感病毒有预防作用，四价疫苗对上述3种以及B（乙）型Yamagata系病毒共4种流感病毒有效。目前，政府免费接种的是三价疫苗，如果自费，约花1.7万-3万韩元。四价疫苗的接种费用从3.5万-4万韩元不等。从价格来看，三价疫苗的价格更低，性价比更高，因为在免疫反应上，两种疫苗的免疫反应相近。