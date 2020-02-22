韩国将推出50万亿韩元紧急金融救济措施

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19日，韩国总统文在寅在青瓦台召开紧急经济会议，宣布为消除新冠肺炎疫情造成的经济危机，将推出规模达50万亿韩元的紧急金融救济措施。文在寅此前曾表示，将为受冲击最为严重的中小企业和小工商业者提供全面的针对性支援措施。





包括韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基在内，产业通商资源部、雇佣劳动部、中小风险企业部等经济相关部门长官和行政安全部长官、国务调整室长、金融委员长等出席当天的会议。韩国央行行长李柱烈的与会尤其引发关注。





首次紧急经济会议的召开意味着政府正式投入克服疫情冲击紧急体系。文在寅在会议上强调，紧急金融救济措施是民生金融稳定一揽子项目，规模和内容均史无前例。他还表示，该措施的重点在于解决受疫情冲击最大的中小企业、小工商业者和个体户的资金难问题。文在寅就中小企业、小工商业者和个体户的金融支援表示，为供给充分的流动性，不仅政府和央行，整个金融界也都参与进来，包揽了所有可行手段。





若能实现规模达12万亿韩元的小工商业者紧急经营资金超低利率贷款和5.5万亿韩元的特别担保制度，将有望救急。救济措施还包括缓解中小企业、小工商业者和个体户金融负担的紧急措施。所有金融机构都可延长贷款本金偿还时间，并推迟中小企业和小工商业者的贷款利息偿还期限。此外，对于规模较小的小工商业者还将新设全额担保项目。对年销售额不足1亿韩元的小工商业者将提供最高5000万韩元的贷款担保，保证他们可迅速、简便地以低利率融资。文在寅指出，政策最重要的是能在现场有效执行，要求通过大幅放宽贷款审核标准、简化手续来实现及时支援。





目前，受新冠肺炎疫情影响，全球经济几乎停摆，韩国也非例外。首当其冲的受害者就是小工商业者。由于出行、聚会和活动受限，小工商业者的销售额骤减、流动性不足，直接威胁他们的生计。预计今后政府还将继续出台针对弱势群体和社会安全网盲区群体的支援措施。文在寅在会议上指出，最紧要的是防止国民生活的崩溃，希望能尽快就各类有实效性的弱势群体支援方案进行探讨。虽然当天的会议并未提及向所有国民发放一定金额的灾难基本收入制度，不过预计该制度也将很快摆上桌面。