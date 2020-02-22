新冠疫情下的“智能工作”初体验

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新冠肺炎疫情暴发正在改变韩国的工作模式。越来越多的公司允许其员工在家中工作，以防止新冠病毒进一步传播。尽管人们对于引入“智能工作”系统的呼声越来越高，但韩国尚未完全采用新的工作方式。那么，这种新的工作方式是否会因为新冠肺炎疫情成为一种全新的工作模式呢？今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所的所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊这个话题。





人们的工作环境正在发生重大变化，越来越多的员工在家工作。人们曾经认为只有在美国的硅谷才能看到这样的工作场景。由于信息技术的不断发展，远程工作正在韩国兴起。韩国的前十大公司以及IT公司出于对病毒传播的担忧而接受这种在家工作的模式。在新冠肺炎疫情最严重的大邱市和庆尚北道周边，许多公务员正在家中工作。韩国各地在家工作的总人数相当于一个城市的总人口。即使在韩国之前暴发甲型H1N1流感和中东呼吸综合征MERS时期也未发生过这种现象。相关人士预测，远程办公模式将推动韩国企业文化以一种新的方式发展壮大。





在智能工作中，人们可以通过互联网技术在办公室以外工作，而无需受到时间和地点的限制。2012年，智能工作提案被递交到国会，目的是提高韩国长期以来的低生育率并创造新的就业机会。但在韩国，许多办公室工作人员更喜欢面对面开会，注重面对面互动的体验。正是由于这个原因，智能工作在韩国并不普遍。但随着新冠肺炎疫情的暴发，许多公司都选择了远程工作系统。





韩国于1月20日报告了首例新冠肺炎确诊病例，目前仍在努力遏制新冠病毒传播。在此期间，越来越多的公司让其员工在家工作。SK集团是2月25日第一家实施在家工作的韩国大型公司。该集团的决策机构决定将远程工作时间延长至3月底。韩华集团还推出了远程办公系统。此外，现代汽车集团、乐天集团、CJ集团、韩国烧酒制造企业以及食品制造商农心公司和三养食品公司都采用了远程工作或远程考勤系统。当然，这样做的目的就是减少上班的人数，并参加所谓的“社会隔离”运动。





大型公司已经采用了在家远程办公系统来防止病毒传播，而现在智能工作正尝试实现数字化转型，这是第四次工业革命的热门话题之一。实际上，大多数IT公司和大公司都配备了用于远程操作的基础结构。员工可以使用包含电子邮件、公司移动通讯终端和文件共享的协同工具上传工作进度报告并交换信息。人工智能也为推动智能工作的发展作出了贡献。





人工智能被用于执行简单而重复的工作。韩国的IT公司Hancom推出了一个免费的人工呼叫中心系统。在这个呼出电话系统中，监控器检查自我隔离公民的健康状况。它询问人们是否有发烧或咳嗽等症状，通过汇总统计数据进行分析。它可以同时呼叫多个人，因此可以监视大规模人群。这样一来，就无需担心人员短缺或繁重工作量的问题。像这样的人工智能解决方案将有助于搭建一个系统来有效应对除新冠肺炎疫情以外的任何灾难或传染病暴发。





去年，汽车零部件制造商现代Mobis公司推出了一款人工智能聊天机器人，这款机器人能够与员工进行日常语言交流。它存储了1000万个内部文档，在家办公的工作人员可以轻松地对其进行搜索。浦项制铁通过在其钢铁厂安装智能系统来实现工厂自动化。例如，他们将人工智能技术应用于高炉。有些公司轻松地实现了智能工作，而另一些公司则无法使用这种方式办公，这主要取决于业务的规模和类型。





韩国的大公司都急于引入远程工作系统，但是大多数制造商都遵循原有的做法。例如，三星电子的工作人员仍然到办公室工作。另外，无法对IT基础架构进行投资的中小企业也无法实现员工在家办公。对于这些公司而言，从成本来看，远程工作简直遥不可及。为解决这个问题，政府正在减免计划采用远程办公或允许弹性工作时间的小型企业的相关费用。





韩国就业门户网站进行的一项调查显示，接受调查的公司中有40.5％的公司已经实施或计划采用远程工作系统，以防止新冠肺炎疫情蔓延。也就是说，超过一半的企业不愿投资智能工作系统。在金融和保险公司等服务行业工作的人可能会在家工作，但是制造业、建筑业和机械行业的从业者就无法采用远程办公的方式工作，因为他们大多数需要在工作场所工作。由于安全和设备原因，从事研发工作的人员也很难在家工作。而一些分析师还担心智能工作可能带来副作用。人们可能因为他们可以远程办公而不得不工作更长的时间。因为可以在家工作，所以企业可能会要求员工延长工作时间。换句话说，如果智能工作系统应用不当，可能会适得其反，解决这些缺陷已经成为当务之急。





从中长期来看，韩国应该打造一个智能工作环境。企业可以节省各种费用，包括办公室租金等。员工本身可以减少通勤时间，并减轻与办公室同事互动的压力。但是，智能工作仍处于试验阶段。政府需要为建立远程工作基础设施提供更大的支持。





新冠肺炎疫情暴发正在改变人们的工作方式以及他们对工作的看法。在保证法律和技术支持的前提下，新冠肺炎疫情危机可能会为智能工作提供一个发展机会。