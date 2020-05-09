《漫话国乐》 市集打令 / 鸟打令 / 马戏团





古时候的乞丐也懂得廉耻，虽然靠乞讨谋生，可绝不会白吃人家的，如果有人给他饭吃，为了回报，至少会给人家劈些木头。有的乞丐跟人家讨饭觉得过意不去，乞讨前还会唱一首歌给人家听，这时候唱的叫作《乞讨打令》，又名《市集打令》。《市集打令》本来是包袱商唱的歌，如今在一些地区的市集仍能看到摆摊儿的商贩用手脚打拍子，以独特的动作拉客的情景，《市集打令》很可能是赶市集的商贩为了拉客而表演的。





以前，各地的市集通常每隔5天开市。比如，某村庄在每月1日与6日开市，邻村的市集则在2日与7日开市，方便辗转各地经商的包袱商按照各地市集的日子去摆摊儿。《市集打令》讲的是商贩们描述的各地市集的情景，生动有趣，欢快动听，耳熟能详，因此后来乞丐们为了行乞而学唱了《市集打令》。

{音乐1：《市集打令》/ 金容宇 }





《市集打令》本来描写了全国各地著名市集的情景。后来，有人给这首歌改词，歌词也挺有趣的，犹如现代年轻一代流行的文字游戏“三行诗”，将数字从一数到十，以每个数字的同音字为开头歌唱。“一字拿来看看，日（与一字同音）月匆匆又匆匆，夜空中的星星闪亮又清晰。二字拿来看看，二水中分白鹭洲，飞来一群群白鸥。”虽说是低俗的音乐，但歌词取自诗歌，不难想象古代的乞丐们为了学唱这首歌一定也下了不少功夫。





赵秀三是朝鲜王朝时代的文人，他曾在自己的著作《秋斋纪异》中介绍统营出身的一名儿童曾把《鸟打令》这首民谣广为流传。据文人介绍，来自统营的儿童四处寻找小时候遗失的弟弟，人们就叫他“统营孩子”。据说，统营孩子从一个村庄到下一个村庄时，边走边唱《鸟打令》来行乞。





《鸟打令》以鸟的特点比作人，其中有这样的歌词：

“黄莺擅长唱歌，适合当小老婆，

燕子善于说话，适合当丫头……”

也许来自统营的孩子也希望自己像鸟儿一样翱翔天空，能找到遗失了多年的弟弟。

{音乐2：《鸟打令》 / TORYS人声乐队}





古时候，乞丐如果不擅于唱歌，就去练习乐器，以卖艺行乞。赵秀三在《秋斋纪异》中还记载了自己5、6岁时邂逅一位带有神秘色彩的艺人的故事。





在赵秀三的记忆中，那位拉奚琴的艺人看起来约60岁左右。在孩子的眼里，艺人好像在跟奚琴聊天，聊天时还模仿各种动物与植物，所以这件事深刻地印记在他的脑海里。他还记得艺人跟奚琴说的话，艺人说：“奚琴啊，你随便来一曲吧！”，语音刚落，奚琴就开始弹奏起来。旁边有人喊：“那边有松鼠！”艺人的奚琴就以欢快的琴声表现出松鼠转来转去钻进缸底的情景。而50多年后，赵秀三迎来了六十大寿。一天，50几年前遇见的这位艺人来到他的家，以卖艺乞讨大米，让他大吃一惊。后人推测，这也许有两种可能，一是小时候的赵秀三可能猜错了艺人的年龄，另一种可能是来卖艺行乞的是跟父亲长得一模一样的儿子。

{音乐3：《马戏团》/ 奚琴-姜垠一}