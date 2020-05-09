韩国的精神防疫-心理商谈

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(延南世界村中心长)





社会在不断发展，人们的生活越来越富裕，然而人们的精神呢？是否也是安然无恙？越来越多的韩国人开始关心精神的匮缺了，尤其是近日来新冠病毒疫情，不仅伤害了人们的身体，也在很大程度上伤害了人们的精神，精神防疫势在必行。近来韩国最火的一个领域就是“商谈（心理指导）”。本期节目有请首尔延南洞世界村中心的负责人刘岩为我们介绍一下相关情况。









南：刘岩中心长，您好。请和我们的听友们打个招呼，好吗？

刘：《韩国万象》的听众朋友们，大家好，我们又见面了，我是刘岩。小南老师，最近因为疫情的原因，很多公司都改成在家工作了，也有些人因此失业，您周围朋友的情绪怎么样？

南：最近我和几位朋友通电话，很多人都说以前以为在家上班会很方便，但结果生活和工作无法区分，也不能外出见朋友，有的人甚至开始抑郁了起来。

刘：是啊，看来规律的生活以及和外界交流还是蛮重要的吧。

南：延南世界村中心是一个呵护在韩国生活的外国人的机构。的确，在一个人生地不熟的国度里生活，作为外国人会有很多方面的困难，而且一定都是特别实际的困难吧？

刘：是啊，我们中心是为了让居住在首尔的外国人尽快地适应韩国的生活而设立的政府机构。最近几年, 在提供商谈的服务中，要求进行心理商谈的人越来越多，这不得不成为我们关注的话题。为此，中心一边培养外国专业商谈人员，一边连接专业商谈机构，开设了由心理专家提供的性格分析课程和免费心理商谈，非常受欢迎。

南：那么来找你们哪里进行心理指导的外国人主要都是哪方面的呢？

刘：十年前我们遇到的商谈，大部分是因为经济问题、文化差异等等。而如今我所遇到的来访者，以年轻人居多，大部分是因为感情困扰。身居国外，离开了家人的呵护，会特别渴望得到身边朋友的理解和关爱，有些人在感情上出现了问题，又很难找到倾诉的对象…… 在我们的身边，看似活泼开朗的人，在单独接触时会和你诉说他们的困惑，很多人提出需要心理指导。还有些人因为工作、家庭问题或因为对未来的不安和焦虑等等也会来中心寻求帮助。有些外国人因为心理压力，甚至自残或自杀。这时候，如果能及时得到疏导，就会好很多。

南：韩国很重视心理指导的工作，您能介绍一下大概情况吗？

刘：每个人都要有适合自己的缓解压力的方法。现在人们越来越能够正确认识和接受心理商谈了。去年我们开设了心理指导和商谈的项目，参加的外国人达到了235名。我所接触的外国人大多会有自己的圈子，朋友的帮助或专业人士的疏导是很重要的。所以心理商谈专业也越来越热。很多大学还设立了心理商谈中心，有的学校甚至在洗手间的每个蹲位的门上贴上商谈中心的直通电话和宣传单，上面写着“比死还要痛苦吗？请拨打话进行商谈吧”。让学生随时都可以伸出手来求救。









南：听说你还亲自学习了商谈的技术是吗？你是怎么开始学习的呢？又是怎样学习的呢？韩国的商谈教育主要都教一些什么呢？

刘：其实我们经常会参加一些有关商谈的培训，随着外国人对心理商谈需求的增加，我们也认识到了提供这项服务的重要性。但是很多外国人因为语言的问题，他们商谈时需要翻译，这样就影响了商谈的顺畅和质量。去年，我们联合一所心理商谈中心专门做了培训班以培养外国心理商谈员。他们一旦拿到资格证后，就可以为本国人提供母语的商谈服务，我也有幸一起参加并通过了考试。

南：你是如何把学习到的商谈技巧运用在商谈中去的呢？

刘：在学习期间，包括中国、日本、越南等几个国家的学员一边学习，一边互相商谈。我们发现，其实我们自身也需要商谈，实际上学习的过程对我们的帮助也很大。商谈的技巧不是学了就会用，所以我们先是互相练习，然后再找身边的朋友或亲属练习，能够达到取得资格证的水平，说明至少会灵活运用了，然后还要不断的学习。去年，经过一年的培训，最终只有四名合格，全部通过了理论和实践考试，不过我们还是很高兴，还是看到了希望。

南：通过学习商谈，你觉得对你自己有哪些帮助呢？

刘：感觉整个思维方式都变了一样。通过教育对我自身的帮助也很大，其实我们每个人有时候并不是非常了解自己。现在学习的内容我也会随时应用到工作中，教授也会介绍一些相应的书籍和电影让我们不断学习和体验，以前单纯知道说话要注意技巧，但是学习后包括说话的步骤、方式、语气、态度等等都会注意到，我和周围的朋友简单分享了一些小经验，他们也觉得很实用。 不过，我们现在所学的也只是皮毛而已，还需要参加更高层次的教育。

南：那么如果有人也想学习商谈，你能推荐一下学习的渠道吗？贵中心有没有继续开一门商谈学讲座的计划啊？

刘：现在因为疫情的原因，很多项目都不得不暂停了，我们也在考虑聘请一些专家教授进行网络教育。如果下半年疫情好转，我们还会开展相关的项目，到时候如果大家有关心的话，可以进入延南世界村中心的网站，点击相应的项目报名链接，报名合格后就可以参加了。（图片来自嘉宾）