脸红的思春期开启单人模式 新EP《青春期集II蝶见花》发行

ⓒ YONHAP News

脸红的思春期全新EP《青春期集II蝶见花》全网发行，正式开启全新的音乐旅程。

《青春期集II蝶见花》是禹智润退出脸红的思春期之后，成员安智瑛独挑大梁的首张专辑。专辑续写活泼可爱又有着不安情绪的青春期的故事，上一张专辑《青春期集I》描述的是成长的痛楚，而新专辑则唱出了在成长的过程中，那些值得珍惜的珍贵情感。

新专辑共收录了5首歌曲，其中《怀抱》以及《蝴蝶和猫》为主打歌。《怀抱》内容描述的是喜欢恋人温暖的怀抱的内容，是一首十分可爱的告白歌曲。Funky节奏以及贝斯、电吉他的伴奏，也突出了歌曲的出题。

另一首主打歌《蝴蝶和猫》在专辑正式发行前作为预热单曲提前公开。这首歌邀请到EXO主唱伯贤合唱，一经发表便成为各榜单的热门歌曲。

作为脸红的思春期具有转折意义的专辑，《青春期集II蝶见花》发行当天，安智瑛也在网络Showcase中吐露了心境。她表示，时隔8个多月再次回到舞台上，感到十分紧张，但也很期待见到歌迷。就脸红的思春期改为一人模式，安智瑛坦言称：“一直在一起4年的朋友现在不在身边，我会觉得压力很大、很紧张。我也会尽我最大的努力，为大家送去脸红的思春期更好的作品。”

新专辑收录歌曲之一《Counseling》也是一首有着特别故事背景的音乐。安智瑛介绍说，正如歌名一样，这首歌是在自己接受心理咨询时创作的歌曲，歌曲开头部分的独白，也是安智瑛实际在接受咨询时的录音。她表示：“如果要为大家创作好的音乐，首先我自己要保持健康的身心，这样音乐也才会健康，所以会选择这种方式，舒服地吐露自己的心声。”