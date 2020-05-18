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韩国的高速公路四通八达，非常便捷。从首尔前往其他地方城市时最便捷的交通工具就是高速巴士。在首尔，搭乘高速巴士的地方是首尔高速巴士客运站、中心城客运站、南部巴士客运站、东首尔高速巴士客运站以及上凤市郊巴士客运站。其中自1976年起营业的首尔高速巴士客运站是规模最大、最具代表性的长途巴士客运站，总面积为8.9万平米，有京釜线、岭东线、邱马线等共50多条线路，往返首尔与龙仁、江陵、大田、大邱、庆州、釜山等东部与中部、南部地方城市。该客运站还与大规模的地下商街连接，供人们购买物美价廉的服装。





中心城客运站位于首尔高速巴士客运站的旁边，总面积为6.2万平米，把原来首尔高速巴士客运站的湖南线路转移到这里运行，目前共有45条线路。中心城客运站堪称综合休闲设施，百货商店、电影院、酒店、餐厅与咖啡店等娱乐住宿设施都在客运站的同一个建筑内，并与地铁站相连，非常方便。





南部高速巴士客运站也与地铁站相连，把首尔高速巴士客运站的市郊巴士线路转移至此运行。客运站周围还有艺术殿堂、清溪山与国际电子商城，供人们享受丰富的旅游景点与购物。





东首尔高速巴士客运站位于广津区，为首尔东、北部地区的居民提供便利，以此激活了中部高速公路。目前拥有15条线路（江陵、东海、大田、大邱、全州、马山、釜山等）与110条市郊巴士线路，共运行35家运输公司的巴士。市郊巴士以京畿道、江原道为主要线路，还开往庆尚道、全罗道、忠清道等地，日均运行1200辆汽车，日均载客量约3万人，最大载客量为7万人。





上凤市郊巴士客运站是从1985年起营业的市郊巴士客运站，运行首都圈一带与江原道的线路。