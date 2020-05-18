互联互通的“医疗专家”——韩国“IRM”公司

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韩国企业一直通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“IRM”公司，这是一家医疗IT解决方案提供商。让我们与公司首席执行官崔承旭（音译：최승욱）先生一道，聊一聊他们公司。





崔承旭是工程和医学专家。他获得了首尔大学的电子工程硕士学位和医学博士学位。他进入了医疗设备合资企业MEDISON公司，该公司在上世纪80年代开发了超声波诊断设备，当时大多数韩国人都不熟悉“风险公司”一词。在公司工作期间，他对医学产生了兴趣。作为从“MEDISON”培育出来的一家公司的联合创始人，他为将韩国的图片存档和通讯系统升级到世界水平作出了贡献。他还曾担任牙科X射线系统提供商“Ray”的联合总裁，该公司是三星电子在开始医疗设备业务后收购的公司。在那里，他开发了牙科CT，一种高精度牙科设备。此外，他还致力于使用韩国技术开发用于腹腔镜手术的机器人。成立了韩国“IRM”公司之后，他开始将自己的丰富经验应用到各个项目中。





韩国“IRM”公司重视发展中国家，由于医疗基础设施落后，许多患者无法使用高价医疗设备。崔承旭先生一直在开发各种产品，他梦想着可以让所有人负担得起各种医疗服务。他一直希望在自己的公司中实现自己的梦想，他开发了一种名为“m-Teresa”的医疗解决方案。





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在发展中国家的贫困地区，当地居民必须走很远才能到达医院。他们甚至不知道自己的病情，以及在接受治疗后是否会康复，因为他们无法与医生进行适当的沟通。“M-Teresa”解决方案旨在解决患者的不便之处。使用智能平板电脑可以拍摄患者身体受伤部位的照片并记录患者的病况。收集的数据将传递给城市中的医生进行医疗诊断。“M-Teresa”解决方案使用电池供电的智能平板电脑，它们可以在没有电的地区使用。它还通过支持发展中国家使用的许多不同语言来提供本地化服务。韩国“IRM”公司特别关注各种设备和系统的互连互通。





发展中国家使用自己的医疗设备，包括来自不同国家的援助产品和已使用了很长时间的设备，无法用新设备替代。考虑到不同类型的医疗设备的交互，互连互通非常重要。无论使用哪种设备，都应该正确交换医疗信息，以便医生可以准确评估患者的病情并适当治疗。韩国“IRM”公司符合IHE和HL7等国际医学标准，尽管这并不是强制性的标准。开发符合国际标准的产品绝非易事，但是韩国“IRM”公司认为，符合标准的方法将是最快最有效的方法。公司每年参加国际展会和活动，以测试不同系统的交互操控性。现在，该公司在健康信息交换项目中的表现可圈可点。





韩国“IRM”公司一直在努力开发针对发展中国家优化健康环境的技术。公司在韩国一直致力于为健康信息交换系统奠定基础。在过去的两年中，韩国“IRM”公司与5个欧洲国家的13个团队合作，为欧洲的老年人开发了电子保健解决方案。韩国“IRM”公司带着美好的愿景开始其业务，将帮助所有人方便快捷地使用医疗保健服务。实际上，韩国“IRM”公司正在为改善国际社会的医疗环境作出贡献。