韩国全民雇佣保险制度

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韩国总统文在寅表示，韩国政府将推出惠及所有劳动力人口的全民雇佣保险制度。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철 ）先生，与他共同聊一聊这项新制度。那么，政府为什么要在此时此刻推行该计划呢？





5月10日，在总统就职典礼三周年纪念日的特别讲话中，文在寅总统表示，政府将分阶段将雇佣保险的覆盖范围扩大到所有劳动者。韩国实施了4个由国家管理的社会保险计划，包括国民年金、健康保险、工伤赔偿保险和雇佣保险。雇佣保险加入者要缴纳一定数量的保险费，失业后有权领取失业津贴。尽管健康保险覆盖所有公民，但雇佣保险却并不覆盖所有公民。实际上，许多劳动者处于雇佣保险制度的“盲点”。因此，文在寅总统承诺将大幅扩大该保险的适用范围，并为所有公民实施就业支持政策，以将韩国的劳动安全网提高到更高的水平。





雇佣保险旨在为失业者提供失业救济并支持他们进行职业培训。如果将保险范围扩大到覆盖所有从事经济活动的人口，则所有劳动者在失业时都可以获得失业救济。那么，文在寅总统为什么会推出这个制度呢？





1995年7月，韩国推出了雇佣保险计划，保费由雇主支付一半，雇员支付一半。但是很多自主创业的人往往既是雇主又是雇员，因此不得不全部支付雇佣保险金。对于“特殊就业形式”的劳动者、平台员工、自由职业者和艺术从业者来说，情况也是如此。截至今年3月份，韩国大约有1378万员工拥有雇佣保险，占韩国2778万劳动人口的49.6％，这意味着只有不到一半的劳动人口参加了雇佣保险计划。最近提出的将保险范围扩大到所有劳动者的提议被认为是保护那些特殊职业类型的人的一种举措，这些人在新冠病毒疫情期间受到的打击更大，因为他们没有被保险计划所覆盖。





目前，雇佣保险不包括自主创业人士、从事特殊职业的劳动者、网络平台上的员工，例如快递员和汽车共享服务的司机等，以及自由职业者和艺术从业者。尽管韩国因新冠病毒疫情而遭受沉重打击，但约有一半的就业人口不在雇佣保险体系的范围内。上世纪90年代后期的亚洲金融危机之后，韩国前金大中政府推出了《国家基本民生安全计划》。同样，全民雇佣保险计划旨在通过扩大劳动保障网，为更多的劳动者提供雇佣保险。那么，问题的关键在于如何为实施这项计划筹措资金。





2018年以来，雇佣保险基金已经连续两年亏损，去年亏损超过2万亿韩元。现在预留了6万亿韩元，但这部分基金可能会在一年内用完。毫无疑问，基金的可持续性取决于财政状况。这项计划的新加入者中超过一半将是易受危机影响并因此容易失业的非正式员工。失业救济金申请的增加将增加保险基金的赤字规模。未来可能会提高正式或现有加入者的保险费，他们会认为这种情况不公平。如此一来，政府将不得不在这项计划上投入更多资金。





为了稳定就业，所有员工都应加入雇佣保险制度，但是财政负担是需要解决的主要问题。在新冠疫情发生之后，许多人失业。结果，上个月发放了近1万亿韩元的失业救济金。许多自主创业人士、特殊就业人士和失业风险较高的非正式员工的加入将加剧本已捉襟见肘的基金赤字。扩大雇佣保险制度还将引发关于谁应为这些弱势劳动者支付保险费以及如何支付保险费的讨论。





高尔夫学员、驾驶员、辅导员、送货员和保险从业者均属于特殊工作人员。截至2018年10月，此类工人的数量达到221万，占所有就业人员的8.2％。如果这些人加入雇佣保险的话，就会出现如何设定保费费率的问题。将自主创业者纳入计划中也存在一个问题。目前，自主创业人士仅占参保客户的0.2％。在目前的体系下，加入雇佣保险意味着自动参保所有其他3个社会保险计划。当然，这会增加创业者的负担。对于公平支付，有必要首先准确地计算出潜在加入保险人士的收入，并根据收入计算保险费。但是，这并不是一件容易的事。





目前，雇佣保险费是根据雇主支付的雇员工资来计算的。因为很容易弄清楚工资的数额，所以也很容易计算保费。但是，对于没有保险的创业人士、平台工人、自由职业者和艺术从业者，要评估他们的收入并不容易。毕竟，不全面改革相关制度，就很难引入全民雇佣保险。那其他国家的情况又将如何呢？





世界各国都在设法使更多的劳动者获得失业保险。在长时间的新冠病毒疫情中，为越来越多未被任何公司雇佣的个人打造一个就业安全网变得越来越紧迫。尤其是欧洲国家，正在试图将更多的劳动者纳入就业安全网。法国可能成为韩国的榜样。以前，法国的雇主和雇员通过与韩国类似的计划共同支付雇佣保险的保费，但是该制度于2018年被废除了。现在，只有雇主向雇佣保险计划缴款，而社会保障缴款则被用来代替雇员的工资。在德国，有两种失业救济金。其一是由雇主和雇员共同承担；其二，由税收资助。所有劳动者都可以无限期领取一定数量的失业津贴。丹麦采用基于税收的雇佣保险制度，该制度适用于所有公民。对于韩国而言，分析人士指出，有必要简化相关制度。





世界上许多国家正在努力解决由新冠病毒疫情引发的就业危机。韩国对全民推出的雇佣保险计划提出了未来的美好愿景。韩国有必要脚踏实地地提出适当的解决方案，并逐步形成具体的就业保障措施。