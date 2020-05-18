



职业：演员

生日：1989年1月9日

血型：B型

身高：174cm

学历：汉阳大学话剧电影学

出道：电影《Sweet Sorrow》(2012)





李学周正式出道作品是2012年上映的独立电影《Sweet Sorrow》，此后也主演了多部短篇电影，其中《第12位助理祭司》小有名气，这也是热门电影《黑祭司们》的原作。2015年开始接拍电视剧。

李学周最初并未想过成为一名演员。虽然大学专业选择了表演系，但他起初希望成为影视剧PD或导演。也正是有这样的打算，他觉得要成为导演，起码自己也要亲自尝试一下表演。这样的想法在他当兵时期越来越强烈，于是退伍后便开始了表演生涯。

李学周的出道作品《Sweet Sorrow》的导演便是他的大学同窗，当时被问到是否愿意参演，他并未多想，一口答应。该片也受邀在戛纳电影节中展映。





代表作：

·电视剧：

《夜宵男女》（2020）

《夫妻的世界》（2020）

《浪漫的体质》（2019）

《Justice》（2019）

《阿尔罕布拉宫的回忆》（2018）

《阳光先生》（2018）

《38师机动队》（2016）

《Oh我的鬼神大人》（2015）

《亲爱的恩东啊》（2015）

·电影：

《监视》（2019）

《逃组》（2019）

《协商》（2018）

《记住我》（2018）

《秋日邮局》（2017）

《梦中的简》（2017）

《来看我吧》（2016）

《第12位助理祭司》（2014）

《Sweet Sorrow》（2012）





主要获奖经历：

第12届亚洲国际短篇电影节 短篇的面容奖（2014）